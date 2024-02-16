В Челябинске из-за морозов отменили занятия в школах с 1 по 9 класс

В Челябинске 17 февраля из-за морозов отменяются занятия в первую смену с 1 по 9 классы. Решение об отмене принято комитетом по делам образования города Челябинска.
«17 февраля 2024 года комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска», — говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. Занятия отменены для школьников с 1 по 9 класс первой смены.
Из-за аномальных морозов занятия в школах Челябинска отменяли 15 и 16 февраля. Оставались дома ученики с 1 по 9 класс первой смены и с 1 по 4 класс второй смены. Синоптики обещают потепление к концу следующей недели.
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