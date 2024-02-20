Как сэкономить на строительстве дома в Перми

Зимой на строительстве частного дома можно сэкономить до 20%

21 февраля 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

У зимнего строительства есть несколько преимуществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительство дома в Перми выгоднее начинать в зимнее время. Это позволит снизить стоимость коттеджа на 20%, рассказал URA.RU специалист пермской компании «Загородный дом» Рамзит Ахтямиев. «Есть мнение, что лучше всего покупать землю и строить дом летом. Это не так. Земельный участок выгоднее приобретать зимой. Нельзя сказать, что зимой цены на них снижаются. Но дело в том, что к лету спрос увеличится и стоимость участка вырастет еще больше. То же самое со стройматериалами», — рассказал Рамзит Ахтямиев корреспонденту агентства. Он отметил, что стройматериалы выгодно покупать зимой, так как многие поставщики предоставляют услуги хранения. То есть купленные материалы будут храниться на складе магазина, а летом их можно забрать и отвезти на участок. Еще одно преимущество зимней стройки в том, что к лету можно провести электричество на участок. «После покупки земли стоит сразу заключить договор на подключение участка к электричеству. Если это сделать зимой, то к лету коммуникации подведут, и можно сразу приступать к строительству дома», — отметил Рамзит Ахтямиев. Ранее URA.RU рассказало, что цены на частные дома в Перми побили исторический рекорд. В феврале 2024 года средняя стоимость коттеджей выросла до 9,6 млн рублей.

Строительство дома в Перми выгоднее начинать в зимнее время. Это позволит снизить стоимость коттеджа на 20%, рассказал URA.RU специалист пермской компании «Загородный дом» Рамзит Ахтямиев. «Есть мнение, что лучше всего покупать землю и строить дом летом. Это не так. Земельный участок выгоднее приобретать зимой. Нельзя сказать, что зимой цены на них снижаются. Но дело в том, что к лету спрос увеличится и стоимость участка вырастет еще больше. То же самое со стройматериалами», — рассказал Рамзит Ахтямиев корреспонденту агентства. Он отметил, что стройматериалы выгодно покупать зимой, так как многие поставщики предоставляют услуги хранения. То есть купленные материалы будут храниться на складе магазина, а летом их можно забрать и отвезти на участок. Еще одно преимущество зимней стройки в том, что к лету можно провести электричество на участок. «После покупки земли стоит сразу заключить договор на подключение участка к электричеству. Если это сделать зимой, то к лету коммуникации подведут, и можно сразу приступать к строительству дома», — отметил Рамзит Ахтямиев. Ранее URA.RU рассказало, что цены на частные дома в Перми побили исторический рекорд. В феврале 2024 года средняя стоимость коттеджей выросла до 9,6 млн рублей.