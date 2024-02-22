Прокуратура наказала пермских чиновников

Чиновники задерживали ответы за обращения граждан Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура проверила работу администрации Осинского городского округа (Пермский край). Оказалось, что двое местных чиновников нарушают сроки рассмотрения обращений от граждан, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Должностными лицами органа местного самоуправления нарушались сроки рассмотрения поступивших обращений граждан. По ряду заявлений ответы в определенные законодательством сроки (30 дней) не были направлены, вопросы об их продлении не рассматривались», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на чиновников возбудили административное дело и назначили штрафы по 5 тысяч рублей каждому. Кроме этого вынесли представление главе администрации Осинского городского округа.