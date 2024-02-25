Сальдо: Зеленский соврал про «нечто особенное» 25 февраля

26 февраля 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

«Особенное» заявление Зеленского оказалось ложью, считает Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский солгал, пообещав «нечто особенное», что должно было произойти 25 февраля на конференции. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Зеленский анонсировал на 25 февраля „нечто особенное“, а в итоге все вылилось в очередную ложь», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, Зеленский советуется с западными кураторами прежде, чем выступить где-либо. Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что на конференции о будущем Украины 25 февраля запланировано «нечто особенное». В США уже усомнились в словах Зеленского на мероприятии. В ходе пресс-конференции он заявил, что Украина потеряла 31 тысячу военных. По данным газеты The New York Times, оглашенное Владимиром Зеленским количество погибших украинских военных ниже данных, которыми располагал Вашингтон в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский солгал, пообещав «нечто особенное», что должно было произойти 25 февраля на конференции. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Зеленский анонсировал на 25 февраля „нечто особенное“, а в итоге все вылилось в очередную ложь», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, Зеленский советуется с западными кураторами прежде, чем выступить где-либо. Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что на конференции о будущем Украины 25 февраля запланировано «нечто особенное». В США уже усомнились в словах Зеленского на мероприятии. В ходе пресс-конференции он заявил, что Украина потеряла 31 тысячу военных. По данным газеты The New York Times, оглашенное Владимиром Зеленским количество погибших украинских военных ниже данных, которыми располагал Вашингтон в 2023 году.