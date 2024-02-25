Сальдо: Зеленский соврал про «нечто особенное» 25 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский солгал, пообещав «нечто особенное», что должно было произойти 25 февраля на конференции. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Зеленский анонсировал на 25 февраля „нечто особенное“, а в итоге все вылилось в очередную ложь», — заявил Сальдо в интервью РИА Новости. По его словам, Зеленский советуется с западными кураторами прежде, чем выступить где-либо.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявлял, что на конференции о будущем Украины 25 февраля запланировано «нечто особенное». В США уже усомнились в словах Зеленского на мероприятии. В ходе пресс-конференции он заявил, что Украина потеряла 31 тысячу военных. По данным газеты The New York Times, оглашенное Владимиром Зеленским количество погибших украинских военных ниже данных, которыми располагал Вашингтон в 2023 году.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.