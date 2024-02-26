Мэрия поменяла порядок присвоения звания почетного жителя Челябинска

26 февраля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 +

Звание почетного гражданина города Челябинска может получить человек, живущий за пределами мегаполиса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия поменяла порядок присвоения звания почетного гражданина города Челябинска. Теперь это звание может получить человек, живущий за пределами мегаполиса, сообщила глава Челябинска Наталья Котова на заседании гордумы 26 февраля. «Знаковое решение — возможность присвоения звания почетного гражданина Челябинска жителю Российской Федерации. До этого, награждая жителей, мы ограничивались именно регистрацией по территории города Челябинска», — сообщила Котова. Мэр отметила, есть много людей, которые появились на свет в Челябинске, сделали многое для города, но через какое-то время уехали жить на другую территорию и лишились права носить звание почетного гражданина города Челябинска. На данный момент получение звания стало возможно для жителей всей Российской Федерации, соответствующие изменения были внесены в законопроект.

Мэрия поменяла порядок присвоения звания почетного гражданина города Челябинска. Теперь это звание может получить человек, живущий за пределами мегаполиса, сообщила глава Челябинска Наталья Котова на заседании гордумы 26 февраля. «Знаковое решение — возможность присвоения звания почетного гражданина Челябинска жителю Российской Федерации. До этого, награждая жителей, мы ограничивались именно регистрацией по территории города Челябинска», — сообщила Котова. Мэр отметила, есть много людей, которые появились на свет в Челябинске, сделали многое для города, но через какое-то время уехали жить на другую территорию и лишились права носить звание почетного гражданина города Челябинска. На данный момент получение звания стало возможно для жителей всей Российской Федерации, соответствующие изменения были внесены в законопроект.