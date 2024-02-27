Челябинцам выгоднее снимать жилье, чем брать его в ипотеку

В Челябинске платеж по ипотеке на 90% выше аренды жилья

28 февраля 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

В Челябинске средний платеж по ипотеке на вторичном рынке равен 44,3 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске платеж по ипотеке на вторичном рынке на 90% выше аренды жилья. В среднем аренда однокомнатной квартиры на вторичном рынке стоит 23,3 тысячи рублей, а средний платеж по ипотеке равен 44,3 тысячи рублей, сообщили аналитики сайта о недвижимости. «Среди городов РФ, где аренда жилья дешевле платежей по ипотеке, минимальные показатели отмечены в Челябинске, где платеж по ипотеке выше арендного на 90%, а также в Екатеринбурге и Перми (по 94%). В среднем по городам-миллионникам сейчас ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза выше, чем ставка аренды», — сообщают аналитики РБК со ссылкой на агентство недвижимости «Циан». Невыгодно приобретать жилье на вторичном рынке в Казани, где платеж по ипотеке почти в три раза выше, чем ставка аренды (76 тысячи рублей против 26 тысячи рублей). Примерно такая же ситуация в Санкт-Петербурге (платеж по ипотеке в 2,7 раз выше, чем арендный) и Москве (в 2,5 раза). Самый небольшой разрыв в Челябинске (ипотечный платеж на 90% выше, чем арендный), Перми и Екатеринбурге (на 94%). При этом разница между арендой и ипотекой в челябинских новостройках составляет всего тысячу рублей. В новостройках стоимость однокомнатной квартиры составляет 27,1 тысячи, средний платеж по ипотеке в новостройке — 28 тысяч рублей. Таким образом платеж по ипотеке выше, чем стоимость аренды, всего на 3%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске платеж по ипотеке на вторичном рынке на 90% выше аренды жилья. В среднем аренда однокомнатной квартиры на вторичном рынке стоит 23,3 тысячи рублей, а средний платеж по ипотеке равен 44,3 тысячи рублей, сообщили аналитики сайта о недвижимости. «Среди городов РФ, где аренда жилья дешевле платежей по ипотеке, минимальные показатели отмечены в Челябинске, где платеж по ипотеке выше арендного на 90%, а также в Екатеринбурге и Перми (по 94%). В среднем по городам-миллионникам сейчас ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза выше, чем ставка аренды», — сообщают аналитики РБК со ссылкой на агентство недвижимости «Циан». Невыгодно приобретать жилье на вторичном рынке в Казани, где платеж по ипотеке почти в три раза выше, чем ставка аренды (76 тысячи рублей против 26 тысячи рублей). Примерно такая же ситуация в Санкт-Петербурге (платеж по ипотеке в 2,7 раз выше, чем арендный) и Москве (в 2,5 раза). Самый небольшой разрыв в Челябинске (ипотечный платеж на 90% выше, чем арендный), Перми и Екатеринбурге (на 94%). При этом разница между арендой и ипотекой в челябинских новостройках составляет всего тысячу рублей. В новостройках стоимость однокомнатной квартиры составляет 27,1 тысячи, средний платеж по ипотеке в новостройке — 28 тысяч рублей. Таким образом платеж по ипотеке выше, чем стоимость аренды, всего на 3%.