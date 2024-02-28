В Ашинском районе (Челябинская область) сгорел 71-летний пенсионер. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар произошел в частном доме.
«Накануне вечером, 28 февраля, огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в частном доме по улице Чернышевского в городе Сим. Во время тушения внутри дома обнаружен мужчина (хозяин) без признаков жизни», — сообщили в МЧС.
Пожарные установили предварительную причину происшествия. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Специалисты порекомендовали курящим жителям устанавливать в доме автономные пожарные извещатели.
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