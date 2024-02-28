28 февраля 2024

В челябинском районе сгорел пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в доме 7 по улице Краснодонская. Курган, последствия пожара, окно, улица краснодонская 7
Мужчина погиб в частном доме накануне Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) сгорел 71-летний пенсионер. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар произошел в частном доме.

«Накануне вечером, 28 февраля, огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в частном доме по улице Чернышевского в городе Сим. Во время тушения внутри дома обнаружен мужчина (хозяин) без признаков жизни», — сообщили в МЧС.

Пожарные установили предварительную причину происшествия. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Специалисты порекомендовали курящим жителям устанавливать в доме автономные пожарные извещатели.

Причиной происшествия могла стать непотушенная вовремя сигарета
Причиной происшествия могла стать непотушенная вовремя сигарета
Фото:

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В Ашинском районе (Челябинская область) сгорел 71-летний пенсионер. Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар произошел в частном доме. «Накануне вечером, 28 февраля, огнеборцы Ашинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в частном доме по улице Чернышевского в городе Сим. Во время тушения внутри дома обнаружен мужчина (хозяин) без признаков жизни», — сообщили в МЧС. Пожарные установили предварительную причину происшествия. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении. Специалисты порекомендовали курящим жителям устанавливать в доме автономные пожарные извещатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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