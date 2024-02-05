05 февраля 2024

Рейсы авиакомпаний Utair и «Ямал» из Сочи в Тюмень снова перенесены. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, ютэйр
Ожидание вылета для пассажиров составляет более 15 часов Фото:

Вылет самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал» из Сочи в Тюмень перенесен более чем на 15 часов 5 февраля. Один из рейсов отложен до 9:20 6 февраля, а второй вылетит раньше в 7:50. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс авиакомпании Utair по направлению Сочи — Тюмень задержан. Плановое время прибытия в 15:55 5 февраля 2024 года. Фактическое время прилета — 6 февраля 2024 года в 9:20. Рейс авиакомпании „Ямал“ по направлению Сочи — Тюмень задержан. Плановое время прибытия в 16:10 5 февраля 2024 года. Фактическое время прилета — 6 февраля 2024 года в 7:50», — сообщается на сайте Рощино.

Первая задержка была объявлена днем 5 февраля. Тогда сообщалось, что рейс Utair прилетит в Тюмень в 20:50, а ямальской авиакомпании — в 21:20. В настоящее время задержка составляет более 15 часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейсов в обоих случаях связан с поздним прибытием воздушного судна.

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Вылет самолетов авиакомпаний Utair и «Ямал» из Сочи в Тюмень перенесен более чем на 15 часов 5 февраля. Один из рейсов отложен до 9:20 6 февраля, а второй вылетит раньше в 7:50. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс авиакомпании Utair по направлению Сочи — Тюмень задержан. Плановое время прибытия в 15:55 5 февраля 2024 года. Фактическое время прилета — 6 февраля 2024 года в 9:20. Рейс авиакомпании „Ямал“ по направлению Сочи — Тюмень задержан. Плановое время прибытия в 16:10 5 февраля 2024 года. Фактическое время прилета — 6 февраля 2024 года в 7:50», — сообщается на сайте Рощино. Первая задержка была объявлена днем 5 февраля. Тогда сообщалось, что рейс Utair прилетит в Тюмень в 20:50, а ямальской авиакомпании — в 21:20. В настоящее время задержка составляет более 15 часов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейсов в обоих случаях связан с поздним прибытием воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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