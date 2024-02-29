В Челябинской области снижается заболеваемость алкоголизмом

01 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Борис Изаровский заявил о снижении распространенности алкоголизма и наркомании в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на то, что в Челябинской области снижается заболеваемость алкоголизмом, ее уровень превышает среднероссийский. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский. «Показатели по впервые выявленным случаям наркомании и алкоголизма в Челябинской области превышают среднероссийские, по смертности от наркотиков и алкоголя регион входит в топ-10 в стране», — сообщил Изаровский. Что касается УрФО, Челябинская область среди соседей — середняк. По информации Изаровского, в Курганской области и ЯНАО ситуация хуже, в Свердловской и Тюменской областях — лучше. В то же время в динамике распространенность этих заболеваний в регионе снижается. Так, если в 2019 году было впервые выявлено 627 лиц, страдающих алкогольной зависимостью, то в 2023 году — 519. Число лиц, поступивших в медучреждения с белой горячкой, в 2019 году составило 850, а в 2023 году — 692. По мнению Изаровского, при сохранении позитивной динамики регион вполне способен выйти на среднероссийский уровень и по распространенности этих заболеваний, и по смертности от них.

Несмотря на то, что в Челябинской области снижается заболеваемость алкоголизмом, ее уровень превышает среднероссийский. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский. «Показатели по впервые выявленным случаям наркомании и алкоголизма в Челябинской области превышают среднероссийские, по смертности от наркотиков и алкоголя регион входит в топ-10 в стране», — сообщил Изаровский. Что касается УрФО, Челябинская область среди соседей — середняк. По информации Изаровского, в Курганской области и ЯНАО ситуация хуже, в Свердловской и Тюменской областях — лучше. В то же время в динамике распространенность этих заболеваний в регионе снижается. Так, если в 2019 году было впервые выявлено 627 лиц, страдающих алкогольной зависимостью, то в 2023 году — 519. Число лиц, поступивших в медучреждения с белой горячкой, в 2019 году составило 850, а в 2023 году — 692. По мнению Изаровского, при сохранении позитивной динамики регион вполне способен выйти на среднероссийский уровень и по распространенности этих заболеваний, и по смертности от них.