29 февраля 2024

В Челябинской области снижается заболеваемость алкоголизмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ткачева Агата. Челябинск, изаровский борис
Борис Изаровский заявил о снижении распространенности алкоголизма и наркомании в Челябинской области Фото:

Несмотря на то, что в Челябинской области снижается заболеваемость алкоголизмом, ее уровень превышает среднероссийский. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский.

«Показатели по впервые выявленным случаям наркомании и алкоголизма в Челябинской области превышают среднероссийские, по смертности от наркотиков и алкоголя регион входит в топ-10 в стране», — сообщил Изаровский.

Что касается УрФО, Челябинская область среди соседей — середняк. По информации Изаровского, в Курганской области и ЯНАО ситуация хуже, в Свердловской и Тюменской областях — лучше.

В то же время в динамике распространенность этих заболеваний в регионе снижается. Так, если в 2019 году было впервые выявлено 627 лиц, страдающих алкогольной зависимостью, то в 2023 году — 519. Число лиц, поступивших в медучреждения с белой горячкой, в 2019 году составило 850, а в 2023 году — 692. По мнению Изаровского, при сохранении позитивной динамики регион вполне способен выйти на среднероссийский уровень и по распространенности этих заболеваний, и по смертности от них.

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Несмотря на то, что в Челябинской области снижается заболеваемость алкоголизмом, ее уровень превышает среднероссийский. Об этом 1 марта на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» сообщил главный нарколог региона Борис Изаровский. «Показатели по впервые выявленным случаям наркомании и алкоголизма в Челябинской области превышают среднероссийские, по смертности от наркотиков и алкоголя регион входит в топ-10 в стране», — сообщил Изаровский. Что касается УрФО, Челябинская область среди соседей — середняк. По информации Изаровского, в Курганской области и ЯНАО ситуация хуже, в Свердловской и Тюменской областях — лучше. В то же время в динамике распространенность этих заболеваний в регионе снижается. Так, если в 2019 году было впервые выявлено 627 лиц, страдающих алкогольной зависимостью, то в 2023 году — 519. Число лиц, поступивших в медучреждения с белой горячкой, в 2019 году составило 850, а в 2023 году — 692. По мнению Изаровского, при сохранении позитивной динамики регион вполне способен выйти на среднероссийский уровень и по распространенности этих заболеваний, и по смертности от них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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