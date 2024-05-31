Ирина Текслер: на концерте группы «Ариэль» был полный аншлаг

Ирина Текслер рассказала об аншлаге на концерте группы «Ариэль», посвятившей новый альбом «Городу Че» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Алексей Текслера Ирина побывала в филармонии на концерте легендарной группы «Ариэль». Группа презентовала свой новый альбом, посвященный городу «Че», который стал ярким и вдохновляющим событием в культурной жизни Южного Урала, сообщила первая леди в своем телеграм-канале.

«Весь Советский Союз восхищался композициями „Ариэль“, творчество группы давно стало легендой отечественной музыки. Вчера в Челябинской филармонии у группы был полный аншлаг. Состоялась презентация нового альбома „Город Че“, который был приурочен к 90-летнему юбилею Челябинской области», — сообщила Ирина Текслер в своем телеграмм-канале.

Легендарный коллектив стал известным и любимым еще в советские годы, его слава гремела на всю страну. Песни «В краю магнолий», «Порушка-Параня», «Заповедные места» и многие другие были невероятно популярны. Весь Советский Союз восхищался композициями «Ариэль», творчество группы давно стало легендой отечественной музыки.

По словам Текслер, выход нового альбома «Город Че» стал ярким и вдохновляющим событием в культурной жизни Южного Урала, поскольку в 2024 году Челябинская область отмечает 90-летний юбилей, и любимые музыканты как настоящие патриоты родного края не могли пройти мимо такой важной даты. В новом альбоме звучат настоящие песни-символы — такие, как «Столица Южного Урала», «Гимн ХК Трактор», «Радио «Южный Урал» и другие композиции, прославляющие Челябинскую область.

В работе над альбомом приняли участие многие талантливые уроженцы области, а именно челябинский автор песен и продюсер Игорь Кривопалов-Москвин, челябинский поэт, и на сегодняшний день успешный столичный драматург, Константин Рубинский. Созданием аранжировок занимался легендарный челябинский музыкант Владимир Батраков.

Как отметила супруга губернатора в соцсетях, в новых песнях группы есть и оптимизм, и романтика, и светлая грусть. Звучат они в фирменном исполнении «Ариэль», которое так любят зрители, — в красочном вокальном многоголосии, с самобытными аранжировками. Совсем скоро новый альбом «Город Че» ВИА «Ариэль» будет доступен на цифровых интернет-платформах, также он издан в виде винилового диска и продублирован в формате CD.

Весь Советский Союз восхищался композициями «Ариэль», творчество группы давно стало легендой отечественной музыки Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

В новых песнях группы есть и оптимизм, и романтика, и светлая грусть Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Звучат песни в фирменном исполнении «Ариэль», которое так любят зрители, — в красочном вокальном многоголосии, с самобытными аранжировками Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

Супруга губернатора Алексей Текслера, Ирина побывала в филармонии на концерте легендарной группы «Ариэль» Фото: телеграм-канал Ирины Текслер

По словам супруги губернатора, выход нового альбома «Город ЧЕ» стал ярким и вдохновляющим событием в культурной жизни Южного Урала Фото: телеграм-канал Ирины Текслер