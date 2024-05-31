Челябинскую телебашню в День защиты детей украсят шарами и звездами

31 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Радиотелецентр поздравит челябинцев с Днем защиты детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В День защиты детей, 1 июня, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями воздушных шаров и разноцветных звезд. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в пресс-службе мэрии Челябинска. «1 июня на телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь маленьких жителей. Телебашня засияет яркими воздушными шарами, разноцветными звездами и силуэтами детей на фоне земли», — сообщили в пресс-службе мэрии. Подсветка будет работать с 22:30 до 00:00. Вместе с изображениями появится надпись «1 июня — день защиты детей» с узорами и переливами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День защиты детей, 1 июня, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями воздушных шаров и разноцветных звезд. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в пресс-службе мэрии Челябинска. «1 июня на телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь маленьких жителей. Телебашня засияет яркими воздушными шарами, разноцветными звездами и силуэтами детей на фоне земли», — сообщили в пресс-службе мэрии. Подсветка будет работать с 22:30 до 00:00. Вместе с изображениями появится надпись «1 июня — день защиты детей» с узорами и переливами.