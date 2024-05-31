Челябинскую телебашню в День защиты детей украсят шарами и звездами

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, не публиковать
Радиотелецентр поздравит челябинцев с Днем защиты детей Фото:

В День защиты детей, 1 июня, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями воздушных шаров и разноцветных звезд. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в пресс-службе мэрии Челябинска.

«1 июня на телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь маленьких жителей. Телебашня засияет яркими воздушными шарами, разноцветными звездами и силуэтами детей на фоне земли», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Подсветка будет работать с 22:30 до 00:00. Вместе с изображениями появится надпись «1 июня — день защиты детей» с узорами и переливами.

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В День защиты детей, 1 июня, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями воздушных шаров и разноцветных звезд. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в пресс-службе мэрии Челябинска. «1 июня на телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь маленьких жителей. Телебашня засияет яркими воздушными шарами, разноцветными звездами и силуэтами детей на фоне земли», — сообщили в пресс-службе мэрии. Подсветка будет работать с 22:30 до 00:00. Вместе с изображениями появится надпись «1 июня — день защиты детей» с узорами и переливами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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