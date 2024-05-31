Челябинскую телебашню в День защиты детей украсят шарами и звездами

В День защиты детей, 1 июня, телебашню в Челябинске украсят подсветкой с изображениями воздушных шаров и разноцветных звезд. Об этом сообщили URA.RU 31 мая в пресс-службе мэрии Челябинска.
«1 июня на телебашне включат праздничную архитектурно-художественную подсветку в честь маленьких жителей. Телебашня засияет яркими воздушными шарами, разноцветными звездами и силуэтами детей на фоне земли», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Подсветка будет работать с 22:30 до 00:00. Вместе с изображениями появится надпись «1 июня — день защиты детей» с узорами и переливами.
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