Бизнесмен-силач Волошин на Парижском полумарафоне научится сваривать кабели

Бизнесмен-силач Владимир Волошин на Парижском полумарафоне в Челябинской области пройдет мастер-класс по свариванию оптоволоконных кабелей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома», обучение смогут посетить также все желающие.
«В день забега возле башни связи „Ростелекома“ для всех желающих будет организован мастер-класс по сварке оптоволокна. В обучении примет участие лидер команды пейсмекеров, четырехкратный Ironman Владимир Волошин», — отметили в компании.
Видеосервис Wink «Ростелекома» 1 и 2 июня гостям и участникам спортивного мероприятия покажет несколько кинопроектов. Зрители увидят документальный фильм «Уральское дерби» о противостоянии хоккейных городов Челябинска и Магнитогорска. Также будет показан выпуск трэвел-шоу «О, спорт! Ты жив?» с участием волейболистки Екатерины Гамовой. Спортсмены оценят драму «Крецул» и эпизод сериала «Родные люди», который был снят в Челябинске.
Директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов сказал, что компания ориентирована на поддержку спорта. Провайдер выступает генеральным партнером Континентальной хоккейной лиги, федерации фигурного катания на коньках и Парижского полумарафона.
Волошин более 20 лет занимается международным маркетингом. Работал в глобальных компаниях на рынках Прибалтики, Скандинавии, Великобритании, России. Является первым президентом Ассоциации выпускников школы управления «Сколково».
В Париже культурно-спортивное мероприятие займет два дня. Старт у вышки связи, копии Эйфелевой башни, назначен на 2 июня. На выбор представлено восемь дистанций. В рамках события состоится показ мод.
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