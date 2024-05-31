Всем новорожденным Челябинской области вручат подарки губернатора

31 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Новорожденным подарят пакет необходимых вещей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о запуске с 1 июня акции по вручению подарков мамам новорожденных. Накануне Дня защиты детей глава региона посетил Областной перинатальный центр, где поздравил выписывающихся пациенток и вручил им специальные подарочные наборы. «Дорогие мамы, сегодня большое событие для вас и ваших родных. От всей души поздравляю вас с этим днем и примите подарки — это энциклопедия для родителей, кокон и памперсы. Желаю вам любви, счастья, чтобы все было хорошо в семье», — заявил Алексей Текслер во время встречи с молодыми матерями. Текслер отметил, что в Челябинской области продолжается реализация нацпроекта «Демография», направленного на улучшение условий для семей и повышение рождаемости. С начала 2024 года в регионе родилось почти 11 тысяч детей, из них 122 двойни и даже две тройни. В рамках акции, приуроченной к Году семьи, каждая мать при выписке из роддома получит подарок, включающий в себя кокон для новорожденного, подгузники и энциклопедию для родителей. Губернатор подчеркнул, что вопросы демографии и поддержки семей являются приоритетными для государственной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о запуске с 1 июня акции по вручению подарков мамам новорожденных. Накануне Дня защиты детей глава региона посетил Областной перинатальный центр, где поздравил выписывающихся пациенток и вручил им специальные подарочные наборы. «Дорогие мамы, сегодня большое событие для вас и ваших родных. От всей души поздравляю вас с этим днем и примите подарки — это энциклопедия для родителей, кокон и памперсы. Желаю вам любви, счастья, чтобы все было хорошо в семье», — заявил Алексей Текслер во время встречи с молодыми матерями. Текслер отметил, что в Челябинской области продолжается реализация нацпроекта «Демография», направленного на улучшение условий для семей и повышение рождаемости. С начала 2024 года в регионе родилось почти 11 тысяч детей, из них 122 двойни и даже две тройни. В рамках акции, приуроченной к Году семьи, каждая мать при выписке из роддома получит подарок, включающий в себя кокон для новорожденного, подгузники и энциклопедию для родителей. Губернатор подчеркнул, что вопросы демографии и поддержки семей являются приоритетными для государственной политики.