30 мая 2024

Подросток во всем черном пропал без вести в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, наушники, школьник, подросток, юноша
Мальчик ушел из дома 27 мая (фото из архива) Фото:

В Челябинске пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда.

«Пропал 15-летний Дмитрий Н. 27 мая ушел с адреса: город Челябинск, улица Байкальская, 27 и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Легион — Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мальчика примерно 175-178 сантиметров, он нормального телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Подросток был одет в черную мастерку, жилетку и брюки, на ногах — белые кроссовки с зелеными вставками.

Пропавший мальчик был одет во все черное
Пропавший мальчик был одет во все черное

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В Челябинске пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал 15-летний Дмитрий Н. 27 мая ушел с адреса: город Челябинск, улица Байкальская, 27 и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Легион — Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 175-178 сантиметров, он нормального телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Подросток был одет в черную мастерку, жилетку и брюки, на ногах — белые кроссовки с зелеными вставками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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