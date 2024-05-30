Подросток во всем черном пропал без вести в Челябинске. Фото

31 мая 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Мальчик ушел из дома 27 мая (фото из архива) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал 15-летний Дмитрий Н. 27 мая ушел с адреса: город Челябинск, улица Байкальская, 27 и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Легион — Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 175-178 сантиметров, он нормального телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Подросток был одет в черную мастерку, жилетку и брюки, на ногах — белые кроссовки с зелеными вставками. Пропавший мальчик был одет во все черное Группа «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал 15-летний Дмитрий Н. 27 мая ушел с адреса: город Челябинск, улица Байкальская, 27 и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Легион — Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 175-178 сантиметров, он нормального телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Подросток был одет в черную мастерку, жилетку и брюки, на ногах — белые кроссовки с зелеными вставками.