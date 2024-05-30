В Челябинске пропал 15-летний подросток. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщают волонтеры поискового отряда.
«Пропал 15-летний Дмитрий Н. 27 мая ушел с адреса: город Челябинск, улица Байкальская, 27 и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Легион — Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост мальчика примерно 175-178 сантиметров, он нормального телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Подросток был одет в черную мастерку, жилетку и брюки, на ногах — белые кроссовки с зелеными вставками.
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