В Челябинске разыскивают 14-летнего мальчика, о котором нет известий уже два дня. Ранее волонтеры объявили поиски другого 15-летнего подростка, который ушел из дома 27 мая.
«Пропал 14-летний Артем К. 29 мая был замечен по адресу: город Челябинск, улица Трудовая, 16 и с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в группе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Рост мальчика примерно 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие темно-русые. Был одет в серую длинную футболку, синие шорты с белыми лампасами.
Ранее в Челябинске без вести пропал 15-летний подросток во всем черном. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда.
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