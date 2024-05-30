30 мая 2024

В Челябинске пропал без вести еще один подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Бурова-Петрова. Курган, парень, подросток
В последний раз мальчика видели 29 мая (фото из архива) Фото:

В Челябинске разыскивают 14-летнего мальчика, о котором нет известий уже два дня. Ранее волонтеры объявили поиски другого 15-летнего подростка, который ушел из дома 27 мая.

«Пропал 14-летний Артем К. 29 мая был замечен по адресу: город Челябинск, улица Трудовая, 16 и с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в группе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост мальчика примерно 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие темно-русые. Был одет в серую длинную футболку, синие шорты с белыми лампасами.

Ранее в Челябинске без вести пропал 15-летний подросток во всем черном. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда.

Мальчик ушел в шортах и футболке
Мальчик ушел в шортах и футболке

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В Челябинске разыскивают 14-летнего мальчика, о котором нет известий уже два дня. Ранее волонтеры объявили поиски другого 15-летнего подростка, который ушел из дома 27 мая. «Пропал 14-летний Артем К. 29 мая был замечен по адресу: город Челябинск, улица Трудовая, 16 и с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в группе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мальчика примерно 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие темно-русые. Был одет в серую длинную футболку, синие шорты с белыми лампасами. Ранее в Челябинске без вести пропал 15-летний подросток во всем черном. Мальчик ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщают волонтеры поискового отряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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