На Челябинскую область надвигается 29-градусная жара

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В регионе ожидается жаркая погода Фото:

В Челябинской области 3 июня ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области после дождя с градом, которые ожидаются 1 июля, наладится погода. Температура воздуха достигнет +19,+24, к 3 июля — 29 градусов тепла. Днем 3 июня местами возможны кратковременные дожди, грозы», — говорится на сайте метеорологов.

Ранее синоптики предупреждали, что в День защиты детей 1 июня в Челябинской области пройдет град. В ведомстве напомнили, что в прошлом году 1 июня в регионе стояла аномально жаркая погода.

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В Челябинской области 3 июня ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области после дождя с градом, которые ожидаются 1 июля, наладится погода. Температура воздуха достигнет +19,+24, к 3 июля — 29 градусов тепла. Днем 3 июня местами возможны кратковременные дожди, грозы», — говорится на сайте метеорологов. Ранее синоптики предупреждали, что в День защиты детей 1 июня в Челябинской области пройдет град. В ведомстве напомнили, что в прошлом году 1 июня в регионе стояла аномально жаркая погода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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