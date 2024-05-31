На Челябинскую область надвигается 29-градусная жара

В Челябинской области 3 июня ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области после дождя с градом, которые ожидаются 1 июля, наладится погода. Температура воздуха достигнет +19,+24, к 3 июля — 29 градусов тепла. Днем 3 июня местами возможны кратковременные дожди, грозы», — говорится на сайте метеорологов.
Ранее синоптики предупреждали, что в День защиты детей 1 июня в Челябинской области пройдет град. В ведомстве напомнили, что в прошлом году 1 июня в регионе стояла аномально жаркая погода.
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