Злостный неплательщик алиментов из Каслей оказался дезертиром

Судебные приставы Каслинского района (Челябинская область) задержали должника по алиментам, который оказался дезертиром. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
«У жителя Каслей — задолженность перед несовершеннолетним ребенком в размере порядка 1,3 миллиона рублей. В отношении его было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Когда материалы дела уже были переданы в суд, обвиняемый неожиданно уехал в Башкирию, где подписал контракт с Минобороны РФ. Однако после получения первого денежного довольствия новоиспеченный контрактник скрылся», — сообщили в пресс-службе управления.
Башкирская военная прокуратура возбудила в отношении каслинца уголовное дело за самовольное оставление места службы и объявила его в розыск. Между тем, суд Каслей так же распорядился принудительно доставить гражданина в судебное заседание.
Судебные приставы Каслинского района в одном из злачных мест Каслей обнаружили и задержали гражданина. В настоящее время алиментщик и несостоявшийся военнослужащий арестован. Ему предстоят судебные заседания сразу по нескольким уголовным делам.
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