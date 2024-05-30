30 мая 2024

Злостный неплательщик алиментов из Каслей оказался дезертиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Алиметщик дезертировал после получения первой зарплаты
Алиметщик дезертировал после получения первой зарплаты Фото:

Судебные приставы Каслинского района (Челябинская область) задержали должника по алиментам, который оказался дезертиром. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

«У жителя Каслей — задолженность перед несовершеннолетним ребенком в размере порядка 1,3 миллиона рублей. В отношении его было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Когда материалы дела уже были переданы в суд, обвиняемый неожиданно уехал в Башкирию, где подписал контракт с Минобороны РФ. Однако после получения первого денежного довольствия новоиспеченный контрактник скрылся», — сообщили в пресс-службе управления.

Башкирская военная прокуратура возбудила в отношении каслинца уголовное дело за самовольное оставление места службы и объявила его в розыск. Между тем, суд Каслей так же распорядился принудительно доставить гражданина в судебное заседание.

Судебные приставы Каслинского района в одном из злачных мест Каслей обнаружили и задержали гражданина. В настоящее время алиментщик и несостоявшийся военнослужащий арестован. Ему предстоят судебные заседания сразу по нескольким уголовным делам.

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Судебные приставы Каслинского района (Челябинская область) задержали должника по алиментам, который оказался дезертиром. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. «У жителя Каслей — задолженность перед несовершеннолетним ребенком в размере порядка 1,3 миллиона рублей. В отношении его было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов. Когда материалы дела уже были переданы в суд, обвиняемый неожиданно уехал в Башкирию, где подписал контракт с Минобороны РФ. Однако после получения первого денежного довольствия новоиспеченный контрактник скрылся», — сообщили в пресс-службе управления. Башкирская военная прокуратура возбудила в отношении каслинца уголовное дело за самовольное оставление места службы и объявила его в розыск. Между тем, суд Каслей так же распорядился принудительно доставить гражданина в судебное заседание. Судебные приставы Каслинского района в одном из злачных мест Каслей обнаружили и задержали гражданина. В настоящее время алиментщик и несостоявшийся военнослужащий арестован. Ему предстоят судебные заседания сразу по нескольким уголовным делам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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