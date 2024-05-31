ХК «Трактор» получил девять наград за спортивный маркетинг

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» получил девять наград на церемонии вручения премий в области спортивного маркетинга. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе клуба.
«Забрали девять наград на ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга и коммуникаций MARSPO Awards 2024. Это рекорд», — уточнили в пресс-службе.
«Трактор» был признан лучшим по работе в социальных сетях, также команда взяла первое место за лучший спецпроект за организацию и освещение «Уральского Дерби» с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга. Также лучшей была признана работа клуба со зрителями в день спортивного события — тоже за «Уральское дерби». Золото получила и спонсорская активация «Удалился — накормил собаку», в ходе которой за каждое удаление с площадки хоккеисты клуба были обязаны купить определенное количество корма для собак из приюта. Эта же акция взяла второе место в номинации «Лучший социальный проект». Серебро «Трактор» получил в номинации за лучшую организацию открытия сезона, бронзу — в номинации «Спонсорский рекламный ролик».
Премия MARSPO Awards 2024 в этом году вручалась 30 мая в восьмой раз. Всего награды распределялись в 38 номинациях. Среди участников и победителей — телеканалы и спортивные сайты, такие как «Матч ТВ» и Sports24, клубы, такие как ПФК ЦСКА и ФК «Зенит», благотворительные фонды, спортивные лиги. В одной из номинаций бронзовую медаль завоевал факультет журналистики МГУ имени Ломоносова.
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