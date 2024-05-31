В результате аварии водитель погиб, пассажирка доставлена в больницу
В Чебаркульском районе (Челябинская область) 31 мая 71-летний водитель погиб при столкновении с деревом. Как рассказали в управлении ГАИ по региону, ДТП произошло в 15 часов 50 минут.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Нива“ съехал в кювет и столкнулся с деревом. Инцидент произошел 31 мая в 15:50 по местному времени в поселке Тимирязевский», — сообщили в ГАИ.
По данным ведомства, в результате столкновения водитель скончался на месте. Пассажирка, женщина 1958 года рождения, была госпитализирована. Подробности случившегося выясняются.
Водитель "Нивы" съехал в кювет
В обстоятельствах разбираются инвесторы ГАИ
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