В челябинском районе пожилой водитель погиб при столкновении с деревом. Фото

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В результате аварии водитель погиб, пассажирка доставлена в больницу
В результате аварии водитель погиб, пассажирка доставлена в больницу Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) 31 мая 71-летний водитель погиб при столкновении с деревом. Как рассказали в управлении ГАИ по региону, ДТП произошло в 15 часов 50 минут.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Нива“ съехал в кювет и столкнулся с деревом. Инцидент произошел 31 мая в 15:50 по местному времени в поселке Тимирязевский», — сообщили в ГАИ.

По данным ведомства, в результате столкновения водитель скончался на месте. Пассажирка, женщина 1958 года рождения, была госпитализирована. Подробности случившегося выясняются.

Водитель "Нивы" съехал в кювет
Водитель "Нивы" съехал в кювет
Фото:
В обстоятельствах разбираются инвесторы ГАИ
В обстоятельствах разбираются инвесторы ГАИ
Фото:

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) 31 мая 71-летний водитель погиб при столкновении с деревом. Как рассказали в управлении ГАИ по региону, ДТП произошло в 15 часов 50 минут. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Нива“ съехал в кювет и столкнулся с деревом. Инцидент произошел 31 мая в 15:50 по местному времени в поселке Тимирязевский», — сообщили в ГАИ. По данным ведомства, в результате столкновения водитель скончался на месте. Пассажирка, женщина 1958 года рождения, была госпитализирована. Подробности случившегося выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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