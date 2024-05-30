Руководитель одного из трех челябинских ЗАТО Росатома Евгений Щербаков 30 мая досрочно покинул свой пост. Что известно о теперь уже бывшем главе Озерска — в материале URA.RU.
Пришел с «Маяка»
«Воцарение» Щербакова, которое состоялось почти 10 лет назад, в городе воспринималось как желание Росатома взять под контроль жизнь города. Который при предшествующих властях лихорадило во всех сферах, за исключением непосредственной работы градообразующего предприятия. Когда на конкурс выдвинулся заместитель генерального директора ПО «Маяк», депутат горсобрания Евгений Щербаков, стало ясно, что результат предсказуем.
Политический долгожитель
По меркам Озерска Щербаков может считаться политическим долгожителем. Выигравший конкурс в апреле 2010 года Павел Трофимчук ушел через год в отставку, у него не сложились отношения с областными властями. Сменивший его магнитогорец Евгений Тарасов также проработал немного, был арестован летом 2012 года, а затем осужден за растрату казенных средств. Региональное правительство выдвинуло на пост главы администрации предпринимателя Максима Шейна. Он даже выиграл конкурс, однако депутаты устроили бунт и Шейна забраковали. В конце 2012 года состоялся новый конкурс, который выиграл озерчанин Александр Федоров. Его кандидатуру утвердили депутаты, но Федоров скоропостижно скончался, не проработав на новом посту ни одного дня.
В апреле 2013 главой администрации стал гендиректор ООО «СтройЖилСервсис», депутат горсобрания Павел Качан. Однако в 2015 года в ходе очередного конкурса выбор был сделан в пользу Щербакова, который и проработал до лета 2024 года.
Результаты
Бюджет Озерска 2014 года был около 3 млрд рублей, сейчас — более 5 миллиардов. Отремонтированы более 100 км дорог, полностью благоустроен парк культуры и набережная. Благодаря поддержке области и меценатов построены ледовые арены «Маяк» и «Высота». Ремонтировались школы и детские сады. Если до 2016 года население Озерска сокращалось, в том числе из-за отрицательной миграции, то сейчас ежегодно за счет приезжих оно растет — до 300 человек в год.
Возвращение в Росатом
По информации URA.RU, оставив муниципальную службу Щербаков вернется на родное предприятие. Его ждет должность в одной из структур ПО «Маяк». До выборов нового его обязанности будет исполнять заместитель, Александр Бахметьев.
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