Хоккеисты «Трактора» сыграют в футбол с челябинскими чиновниками

Спортсмены челябинского хоккейного клуба «Трактор» 1 июня, в День защиты детей, сыграют в футбол с командой правительства региона. Об этом сообщает telegram-канал регионального минспорта.
«На стадионе АМЗ в Челябинске 1 июня в 13:00 начнется церемония открытия фестиваля „Метрошка“. В 13:30 на футбольное поле выйдут хоккеисты „Трактора“ и сборная правительства Челябинской области», — уточнили авторы канала.
Противники сыграют два тайма по 20 минут, затем проведут дружескую серию пенальти. Участие трактористов и команды правительства в турнире становится традиционным.
После товарищеского матча продолжатся групповые матчи турнира. В этом году в нем примут участие 20 детских команд. 1 и 2 июня борьба развернется в двух возрастных группах: 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!