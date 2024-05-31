Хоккеисты «Трактора» сыграют в футбол с челябинскими чиновниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заместитель губернатора Станислав Мошаров атакует ворота "Трактора"
Заместитель губернатора Станислав Мошаров атакует ворота "Трактора" Фото:

Спортсмены челябинского хоккейного клуба «Трактор» 1 июня, в День защиты детей, сыграют в футбол с командой правительства региона. Об этом сообщает telegram-канал регионального минспорта.

«На стадионе АМЗ в Челябинске 1 июня в 13:00 начнется церемония открытия фестиваля „Метрошка“. В 13:30 на футбольное поле выйдут хоккеисты „Трактора“ и сборная правительства Челябинской области», — уточнили авторы канала.

Противники сыграют два тайма по 20 минут, затем проведут дружескую серию пенальти. Участие трактористов и команды правительства в турнире становится традиционным.

После товарищеского матча продолжатся групповые матчи турнира. В этом году в нем примут участие 20 детских команд. 1 и 2 июня борьба развернется в двух возрастных группах: 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмены челябинского хоккейного клуба «Трактор» 1 июня, в День защиты детей, сыграют в футбол с командой правительства региона. Об этом сообщает telegram-канал регионального минспорта. «На стадионе АМЗ в Челябинске 1 июня в 13:00 начнется церемония открытия фестиваля „Метрошка“. В 13:30 на футбольное поле выйдут хоккеисты „Трактора“ и сборная правительства Челябинской области», — уточнили авторы канала. Противники сыграют два тайма по 20 минут, затем проведут дружескую серию пенальти. Участие трактористов и команды правительства в турнире становится традиционным. После товарищеского матча продолжатся групповые матчи турнира. В этом году в нем примут участие 20 детских команд. 1 и 2 июня борьба развернется в двух возрастных группах: 2012-2013 и 2014-2015 годов рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...