Пропавший в Челябинске подросток найден живым

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Один юноша найден, второго еще ищут Фото:

В Челябинске найден живым 14-летний подросток, который пропал три дня назад. Об этом сообщили волонтеры происково-спасательной группы.

«Подросток найден. Жив», — говорится в сообществе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Ребенок пропал 29 мая и с тех пор его искали родные, поисковики и полиция. Об успешном окончании поисков волонтеры рассказали утром 31 мая. Ранее URA.RU сообщало о поисках другого подростка — 15-летний юноша во всем черном ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

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В Челябинске найден живым 14-летний подросток, который пропал три дня назад. Об этом сообщили волонтеры происково-спасательной группы. «Подросток найден. Жив», — говорится в сообществе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 29 мая и с тех пор его искали родные, поисковики и полиция. Об успешном окончании поисков волонтеры рассказали утром 31 мая. Ранее URA.RU сообщало о поисках другого подростка — 15-летний юноша во всем черном ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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