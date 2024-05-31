Пропавший в Челябинске подросток найден живым

31 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Один юноша найден, второго еще ищут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске найден живым 14-летний подросток, который пропал три дня назад. Об этом сообщили волонтеры происково-спасательной группы. «Подросток найден. Жив», — говорится в сообществе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 29 мая и с тех пор его искали родные, поисковики и полиция. Об успешном окончании поисков волонтеры рассказали утром 31 мая. Ранее URA.RU сообщало о поисках другого подростка — 15-летний юноша во всем черном ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске найден живым 14-летний подросток, который пропал три дня назад. Об этом сообщили волонтеры происково-спасательной группы. «Подросток найден. Жив», — говорится в сообществе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 29 мая и с тех пор его искали родные, поисковики и полиция. Об успешном окончании поисков волонтеры рассказали утром 31 мая. Ранее URA.RU сообщало о поисках другого подростка — 15-летний юноша во всем черном ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.