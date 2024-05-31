Пропавший в Челябинске подросток найден живым

В Челябинске найден живым 14-летний подросток, который пропал три дня назад. Об этом сообщили волонтеры происково-спасательной группы.
«Подросток найден. Жив», — говорится в сообществе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Ребенок пропал 29 мая и с тех пор его искали родные, поисковики и полиция. Об успешном окончании поисков волонтеры рассказали утром 31 мая. Ранее URA.RU сообщало о поисках другого подростка — 15-летний юноша во всем черном ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
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В Челябинске найден живым 14-летний подросток, который пропал три дня назад. Об этом сообщили волонтеры происково-спасательной группы. «Подросток найден. Жив», — говорится в сообществе «Легион — СПАС» поиск пропавших детей — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Ребенок пропал 29 мая и с тех пор его искали родные, поисковики и полиция. Об успешном окончании поисков волонтеры рассказали утром 31 мая. Ранее URA.RU сообщало о поисках другого подростка — 15-летний юноша во всем черном ушел из дома по улице Байкальская 27 мая и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.