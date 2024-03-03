Полиция призвала тагильчан к спокойствию после сообщений о резне в ТЦ

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Тагильчане обратились в полицию из-за сообщений о готовящейся резне в ТЦ Фото:

Полиция просит не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие после сообщений о якобы готовящейся резне в нижнетагильском ТРЦ Depo. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

О том, что в местных WhatsApp-чатах рассылают сообщения о массовых убийствах и изнасилованиях в ТРЦ, сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В приведенном им тексте сказано, что в ТРЦ якобы едут люди, которые хотят резать и насиловать людей, чтобы сесть в тюрьму. Встревоженные горожане обратились в полицию.

«Бандеровские нацисты, а проще говоря бесы, или, как справедливо называет таких [глава Чечни] Рамзан Кадыров, „шайтаны“, вновь и вновь пытаются дестабилизировать обстановку, запугать общественность, в том числе родителей детей. Пусть они знают и не забывают, что кишка у них была, есть и всегда будет слишком тонка, чтобы взять на испуг уральцев, как и всех россиян», — заявил Горелых. Также он отметил, что «обстановка находится под контролем силовиков».

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Полиция просит не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие после сообщений о якобы готовящейся резне в нижнетагильском ТРЦ Depo. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. О том, что в местных WhatsApp-чатах рассылают сообщения о массовых убийствах и изнасилованиях в ТРЦ, сообщил telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». В приведенном им тексте сказано, что в ТРЦ якобы едут люди, которые хотят резать и насиловать людей, чтобы сесть в тюрьму. Встревоженные горожане обратились в полицию. «Бандеровские нацисты, а проще говоря бесы, или, как справедливо называет таких [глава Чечни] Рамзан Кадыров, „шайтаны“, вновь и вновь пытаются дестабилизировать обстановку, запугать общественность, в том числе родителей детей. Пусть они знают и не забывают, что кишка у них была, есть и всегда будет слишком тонка, чтобы взять на испуг уральцев, как и всех россиян», — заявил Горелых. Также он отметил, что «обстановка находится под контролем силовиков».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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