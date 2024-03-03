03 марта 2024
02 марта 2024

Представитель Слуцкого в Перми предложил вернуться к технологическому шпионажу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция о выборах президента. Челябинск, избирком, выборы президента
Дебаты в России проходят на телеканалах и радио Фото:

В Перми руководитель молодежной организации ЛДПР Ян Романов предложил вернуться к технологическому шпионажу. Об этом он заявил во время дебатов, представляя кандидата в президенты РФ, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого.

«У нас большое количество людей выехали за рубеж: кто-то, возможно, неправильно понял ситуацию, кто-то испугался. Это люди с образованием. Давайте отправим их во все компании, структуры, чтобы они тащили все, что можно утащить, и привозили к нам. Мы все это будем разбирать до винтика и собирать свои теслы, айфоны и другое», — заявил Романов. Его слова приводит «Коммерсант».

Ранее в России стартовали дебаты между кандидатами на должность президента. Первые дебаты прошли 26 февраля на телеканале «Россия 1», указанный канал также проведет их 4 и 5 марта.

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В Перми руководитель молодежной организации ЛДПР Ян Романов предложил вернуться к технологическому шпионажу. Об этом он заявил во время дебатов, представляя кандидата в президенты РФ, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого. «У нас большое количество людей выехали за рубеж: кто-то, возможно, неправильно понял ситуацию, кто-то испугался. Это люди с образованием. Давайте отправим их во все компании, структуры, чтобы они тащили все, что можно утащить, и привозили к нам. Мы все это будем разбирать до винтика и собирать свои теслы, айфоны и другое», — заявил Романов. Его слова приводит «Коммерсант». Ранее в России стартовали дебаты между кандидатами на должность президента. Первые дебаты прошли 26 февраля на телеканале «Россия 1», указанный канал также проведет их 4 и 5 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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