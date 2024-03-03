Представитель Слуцкого в Перми предложил вернуться к технологическому шпионажу

04 марта 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Дебаты в России проходят на телеканалах и радио Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми руководитель молодежной организации ЛДПР Ян Романов предложил вернуться к технологическому шпионажу. Об этом он заявил во время дебатов, представляя кандидата в президенты РФ, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого. «У нас большое количество людей выехали за рубеж: кто-то, возможно, неправильно понял ситуацию, кто-то испугался. Это люди с образованием. Давайте отправим их во все компании, структуры, чтобы они тащили все, что можно утащить, и привозили к нам. Мы все это будем разбирать до винтика и собирать свои теслы, айфоны и другое», — заявил Романов. Его слова приводит « Коммерсант ». Ранее в России стартовали дебаты между кандидатами на должность президента. Первые дебаты прошли 26 февраля на телеканале «Россия 1», указанный канал также проведет их 4 и 5 марта.

В Перми руководитель молодежной организации ЛДПР Ян Романов предложил вернуться к технологическому шпионажу. Об этом он заявил во время дебатов, представляя кандидата в президенты РФ, председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого. «У нас большое количество людей выехали за рубеж: кто-то, возможно, неправильно понял ситуацию, кто-то испугался. Это люди с образованием. Давайте отправим их во все компании, структуры, чтобы они тащили все, что можно утащить, и привозили к нам. Мы все это будем разбирать до винтика и собирать свои теслы, айфоны и другое», — заявил Романов. Его слова приводит «Коммерсант». Ранее в России стартовали дебаты между кандидатами на должность президента. Первые дебаты прошли 26 февраля на телеканале «Россия 1», указанный канал также проведет их 4 и 5 марта.