Свердловчанам, забившим и выбросившим друга с балкона, вынесли суровый приговор. Фото

Суд отправил в колонию свердловчан, выбросивших друга с балкона

04 марта 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Виновников отправили в колонию на 17 и 16 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Кировграда (Свердловская область) Николая Фролова и Андрея Анисимова, которые в 2023 году забили и выбросили приятеля с балкона, отправили в колонию на 17 и 16 лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. В зале осужденные находились в разных «аквариумах». К Анисимову пришла мама. Он тепло встретил ее — улыбался и помахал рукой, а затем отвернулся, чтобы, вероятно, не видеть ее слез. «Суд постановил признать Фролова виновным и лишить его свободы на 17 лет и два месяца. А Анисимова отправить в колонию на 16 лет», — озвучил приговор один из трех судей. Судебное разбирательство в облсуде заняло меньше недели. По версии следствия, убийство произошло в ночь на 21 февраля прошлого года. Анисимов, Фролов и потерпевший выпивали в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Осужденные избили товарища, оттащили к балкону и выбросили его с третьего этажа многоквартирного дома. При падении он получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

Жителей Кировграда (Свердловская область) Николая Фролова и Андрея Анисимова, которые в 2023 году забили и выбросили приятеля с балкона, отправили в колонию на 17 и 16 лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. В зале осужденные находились в разных «аквариумах». К Анисимову пришла мама. Он тепло встретил ее — улыбался и помахал рукой, а затем отвернулся, чтобы, вероятно, не видеть ее слез. «Суд постановил признать Фролова виновным и лишить его свободы на 17 лет и два месяца. А Анисимова отправить в колонию на 16 лет», — озвучил приговор один из трех судей. Судебное разбирательство в облсуде заняло меньше недели. По версии следствия, убийство произошло в ночь на 21 февраля прошлого года. Анисимов, Фролов и потерпевший выпивали в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Осужденные избили товарища, оттащили к балкону и выбросили его с третьего этажа многоквартирного дома. При падении он получил множественные травмы, от которых скончался на месте.