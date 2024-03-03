Жителей Кировграда (Свердловская область) Николая Фролова и Андрея Анисимова, которые в 2023 году забили и выбросили приятеля с балкона, отправили в колонию на 17 и 16 лет. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.
В зале осужденные находились в разных «аквариумах». К Анисимову пришла мама. Он тепло встретил ее — улыбался и помахал рукой, а затем отвернулся, чтобы, вероятно, не видеть ее слез. «Суд постановил признать Фролова виновным и лишить его свободы на 17 лет и два месяца. А Анисимова отправить в колонию на 16 лет», — озвучил приговор один из трех судей. Судебное разбирательство в облсуде заняло меньше недели.
По версии следствия, убийство произошло в ночь на 21 февраля прошлого года. Анисимов, Фролов и потерпевший выпивали в одной из квартир Кировграда. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Осужденные избили товарища, оттащили к балкону и выбросили его с третьего этажа многоквартирного дома. При падении он получил множественные травмы, от которых скончался на месте.
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