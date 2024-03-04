У жителя челябинского района вместе с алкоголем и сигаретами отобрали автомобиль

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Мужчину приговорили к штрафу и конфискации за перевозку немаркированного алкоголя Фото:

Мужчина из Кизильского района Челябинской области, который перевозил немаркированную алкогольную и табачную продукцию, лишился машины. Как сообщили URA.RU 4 марта в ГУ МВД по региону, безакцизный товар предписали уничтожить, а легковушку конфисковали.

«Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кизильского района. Он признан виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции) и заплатит штраф. Суд постановил уничтожить продукцию, а автомобиль, на котором подсудимый ее перевозил, конфисковали в доход государства», — заявили в главке.

В июле 2023 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором нашли немаркированный алкоголь и табачные изделия на общую сумму 130 тысяч рублей. Водитель пояснил, что они предназначались для продажи.

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Мужчина из Кизильского района Челябинской области, который перевозил немаркированную алкогольную и табачную продукцию, лишился машины. Как сообщили URA.RU 4 марта в ГУ МВД по региону, безакцизный товар предписали уничтожить, а легковушку конфисковали. «Карталинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кизильского района. Он признан виновным по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции) и заплатит штраф. Суд постановил уничтожить продукцию, а автомобиль, на котором подсудимый ее перевозил, конфисковали в доход государства», — заявили в главке. В июле 2023 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором нашли немаркированный алкоголь и табачные изделия на общую сумму 130 тысяч рублей. Водитель пояснил, что они предназначались для продажи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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