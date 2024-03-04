Путин призвал не игнорировать западные угрозы ударов по России

04 марта 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что угрозы от Запада реальные Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Россия не должна игнорировать западные угрозы на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать страны Запада, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица», — отметил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля . Президент подчеркнул, что Москва является центром науки и промышленности. Они, в свою очередь, прочно взаимосвязаны с экономикой страны. Поэтому надо сделать так, чтобы Москва не пострадала от возможных новых атак. Собянин согласился с этим. Беспилотники ВСУ несколько раз долетали до Москвы и наносили урон. В последний раз это было в сентябре. До этого — в августе. Остальные атаки были отражены ПВО.

Россия не должна игнорировать западные угрозы на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать страны Запада, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица», — отметил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Президент подчеркнул, что Москва является центром науки и промышленности. Они, в свою очередь, прочно взаимосвязаны с экономикой страны. Поэтому надо сделать так, чтобы Москва не пострадала от возможных новых атак. Собянин согласился с этим. Беспилотники ВСУ несколько раз долетали до Москвы и наносили урон. В последний раз это было в сентябре. До этого — в августе. Остальные атаки были отражены ПВО.