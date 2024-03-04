Путин призвал не игнорировать западные угрозы ударов по России

Россия не должна игнорировать западные угрозы на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать страны Запада, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица», — отметил Владимир Путин. Его слова приводит сайт
Президент подчеркнул, что Москва является центром науки и промышленности. Они, в свою очередь, прочно взаимосвязаны с экономикой страны. Поэтому надо сделать так, чтобы Москва не пострадала от возможных новых атак. Собянин согласился с этим.
Беспилотники ВСУ несколько раз долетали до Москвы и наносили урон. В последний раз это было в сентябре. До этого — в августе. Остальные атаки были отражены ПВО.
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