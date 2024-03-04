Путин призвал не игнорировать западные угрозы ударов по России

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что угрозы от Запада реальные Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

Россия не должна игнорировать западные угрозы на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать страны Запада, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица», — отметил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Президент подчеркнул, что Москва является центром науки и промышленности. Они, в свою очередь, прочно взаимосвязаны с экономикой страны. Поэтому надо сделать так, чтобы Москва не пострадала от возможных новых атак. Собянин согласился с этим.

Беспилотники ВСУ несколько раз долетали до Москвы и наносили урон. В последний раз это было в сентябре. До этого — в августе. Остальные атаки были отражены ПВО.

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Россия не должна игнорировать западные угрозы на федеральном и региональном уровнях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать страны Запада, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица», — отметил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Президент подчеркнул, что Москва является центром науки и промышленности. Они, в свою очередь, прочно взаимосвязаны с экономикой страны. Поэтому надо сделать так, чтобы Москва не пострадала от возможных новых атак. Собянин согласился с этим. Беспилотники ВСУ несколько раз долетали до Москвы и наносили урон. В последний раз это было в сентябре. До этого — в августе. Остальные атаки были отражены ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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