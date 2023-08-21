Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян живет в доме, рядом с которым упал украинский беспилотник
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Беспилотник, который сбила российская система ПВО, упал рядом с домом главреда RT Маргариты Симоньян. Это произошло в Истринском районе.
«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», — написала Маргарита Симоньян в своем
За утро Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили два беспилотника, которые пытались атаковать Центральную Россию. Они оба сбиты над Московской областью в разных районах. Из-за атаки беспилотников в Москве закрывались все аэропорты, передает «Царьград». Спустя время часть из них открылась.
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