Беспилотник упал рядом с домом Маргариты Симоньян

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян живет в доме, рядом с которым упал украинский беспилотник Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Беспилотник, который сбила российская система ПВО, упал рядом с домом главреда RT Маргариты Симоньян. Это произошло в Истринском районе.

«Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

За утро Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили два беспилотника, которые пытались атаковать Центральную Россию. Они оба сбиты над Московской областью в разных районах. Из-за атаки беспилотников в Москве закрывались все аэропорты, передает «Царьград». Спустя время часть из них открылась.

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Беспилотник, который сбила российская система ПВО, упал рядом с домом главреда RT Маргариты Симоньян. Это произошло в Истринском районе. «Тот беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. За утро Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили два беспилотника, которые пытались атаковать Центральную Россию. Они оба сбиты над Московской областью в разных районах. Из-за атаки беспилотников в Москве закрывались все аэропорты, передает «Царьград». Спустя время часть из них открылась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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