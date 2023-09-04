04 сентября 2023

Собянин сообщил о повреждениях после атаки ВСУ

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин сообщил, что спецслужбы устраняют последствия повреждений Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Из-за падения обломков украинского беспилотника был поврежден бытовой объект в Истринском районе (Московская область). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия.

Ранее Собянин заявил, что ночью 5 сентября Украина предприняла попытку атаковать Москву беспилотниками. Силами ПВО были уничтожены дроны.

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Из-за падения обломков украинского беспилотника был поврежден бытовой объект в Истринском районе (Московская область). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия. Ранее Собянин заявил, что ночью 5 сентября Украина предприняла попытку атаковать Москву беспилотниками. Силами ПВО были уничтожены дроны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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