Собянин сообщил о повреждениях после атаки ВСУ

Сергей Собянин сообщил, что спецслужбы устраняют последствия повреждений
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Из-за падения обломков украинского беспилотника был поврежден бытовой объект в Истринском районе (Московская область). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», — заявил Собянин в своем
Ранее Собянин заявил, что ночью 5 сентября Украина предприняла попытку атаковать Москву беспилотниками. Силами ПВО были уничтожены дроны.
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