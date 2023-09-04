Собянин сообщил о повреждениях после атаки ВСУ

05 сентября 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин сообщил, что спецслужбы устраняют последствия повреждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Из-за падения обломков украинского беспилотника был поврежден бытовой объект в Истринском районе (Московская область). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», — заявил Собянин в своем telegram-канале . Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия. Ранее Собянин заявил, что ночью 5 сентября Украина предприняла попытку атаковать Москву беспилотниками. Силами ПВО были уничтожены дроны.

Из-за падения обломков украинского беспилотника был поврежден бытовой объект в Истринском районе (Московская область). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что спецслужбы устраняют последствия. Ранее Собянин заявил, что ночью 5 сентября Украина предприняла попытку атаковать Москву беспилотниками. Силами ПВО были уничтожены дроны.