В Челябинской области на 52% выросло коттеджей, сдаваемых в аренду

05 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В регионе в аренду сдается 2 тысячи 268 элитных коттеджей и частных домов Фото: Илья Московец © URA.RU В регионе в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года число арендных коттеджей увеличилось на 52%, часть из них — элитная недвижимость. Их средняя стоимость составляет пять тысяч рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в 2024 году по сравнению с 2023 годом число коттеджей, сдаваемых в аренду, выросло на 52%. В регионе в аренду сдается 2 тысячи 268 частных домов, в среднем их стоимость составляет пять тысяч рублей в сутки», — сообщили URA.RU в «Авито Недвижимость». Как рассказал URA.RU челябинский риелтор Станислав Гоголев, количество предложений об аренде дорогих коттеджей растет из-за того, что собственники жилья не могут их продать уже долгое время, найти покупателей на такую недвижимость довольно сложно. При этом обеспеченные челябинцы на данный момент вынуждены сдавать элитные частные дома не только в длительную аренду, но и посуточно.

В регионе в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года число арендных коттеджей увеличилось на 52%, часть из них — элитная недвижимость. Их средняя стоимость составляет пять тысяч рублей в сутки, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в 2024 году по сравнению с 2023 годом число коттеджей, сдаваемых в аренду, выросло на 52%. В регионе в аренду сдается 2 тысячи 268 частных домов, в среднем их стоимость составляет пять тысяч рублей в сутки», — сообщили URA.RU в «Авито Недвижимость». Как рассказал URA.RU челябинский риелтор Станислав Гоголев, количество предложений об аренде дорогих коттеджей растет из-за того, что собственники жилья не могут их продать уже долгое время, найти покупателей на такую недвижимость довольно сложно. При этом обеспеченные челябинцы на данный момент вынуждены сдавать элитные частные дома не только в длительную аренду, но и посуточно.