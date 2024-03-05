Сообщников приговоренного к пожизненному сроку миасского бандита судят в Москве

06 марта 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Присяжные пришли к выводу, что подсудимые не заслуживают снисхождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Московском городском суде прокурор запросил длительные сроки заключения для членов банды, одним из главарей которой был осужденный на пожизненный срок бандит из Миасса (Челябинская область) Дмитрий Завьялов, известный как представитель ОПГ «Турбазовские». Об этом сообщил «Коммерсант». «В Мосгорсуде на процессе по делу участников одной из самых кровавых подмосковных банд, которую возглавляли уже осужденные Дмитрий Лесняков (Лес) и Дмитрий Завьялов (Дима Большой), стороны обсудили последствия вынесенного коллегией присяжных обвинительного вердикта. Гособвинение потребовало приговорить штатного киллера преступного сообщества Игоря Кузьменко, которому вменяются в вину восемь убийств и покушений, к пожизненному заключению. Для Валерия Чабанова, которого следствие считает заказчиком нескольких преступлений, прокуратура затребовала 24 года колонии. Еще двум членам банды — Ашоту Мосояну и Сергею Селину — предложили назначить наказание в виде 11 и 12 лет колонии соответственно», — сообщает издание . На счету банды более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В Миассе жертвами ОПГ стали местные бизнесмены Андрей Падучин и Павел Сидоров. По делу также проходил бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, который до приговора умер в СИЗО. Суд проходил с участием присяжных заседателей, признавших членов банды виновными в совершении преступлений. Дело слушалось более пяти лет. Главари банды были осуждены Мособлсудом на пожизненные сроки за организацию убийств, покушений и разбоев, а рядовые члены получили внушительные сроки. Приговор по делу оставшихся участников банды Леснякова—Завьялова в Мосгорсуде планируется огласить 13 марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Московском городском суде прокурор запросил длительные сроки заключения для членов банды, одним из главарей которой был осужденный на пожизненный срок бандит из Миасса (Челябинская область) Дмитрий Завьялов, известный как представитель ОПГ «Турбазовские». Об этом сообщил «Коммерсант». «В Мосгорсуде на процессе по делу участников одной из самых кровавых подмосковных банд, которую возглавляли уже осужденные Дмитрий Лесняков (Лес) и Дмитрий Завьялов (Дима Большой), стороны обсудили последствия вынесенного коллегией присяжных обвинительного вердикта. Гособвинение потребовало приговорить штатного киллера преступного сообщества Игоря Кузьменко, которому вменяются в вину восемь убийств и покушений, к пожизненному заключению. Для Валерия Чабанова, которого следствие считает заказчиком нескольких преступлений, прокуратура затребовала 24 года колонии. Еще двум членам банды — Ашоту Мосояну и Сергею Селину — предложили назначить наказание в виде 11 и 12 лет колонии соответственно», — сообщает издание. На счету банды более 40 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства в Москве, Челябинской, Московской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В Миассе жертвами ОПГ стали местные бизнесмены Андрей Падучин и Павел Сидоров. По делу также проходил бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский, который до приговора умер в СИЗО. Суд проходил с участием присяжных заседателей, признавших членов банды виновными в совершении преступлений. Дело слушалось более пяти лет. Главари банды были осуждены Мособлсудом на пожизненные сроки за организацию убийств, покушений и разбоев, а рядовые члены получили внушительные сроки. Приговор по делу оставшихся участников банды Леснякова—Завьялова в Мосгорсуде планируется огласить 13 марта.