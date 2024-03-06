Медведев назвал жен Навального* и Зеленского «телками», комментируя их отказ от встречи с Байденом

Медведев отреагировал на попытку Байдена помирить жен Навального* и Зеленского

06 марта 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская ранее отказалась от встречи с Джо Байденом из-за Юлии Навальной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на отказ вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии и первой леди Украины Елены Зеленской посетить Белый дом по приглашению президента страны Джо Байдена. Медведев назвал тех «телками». Также он в очередной раз намекнул на маразм и старческий возраст американского главы. Обо всем это он написал в своем telegram-канале. «Получилось грустненько: вдова [Юлия Навальная] и пока не вдова [Елена Зеленская] просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры. Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жены/вдовы, ни того, кто их мужья. Он даже не заметил, что отдых с телками сорвался», — написал Дмитрий Медведев в своем канале. Юлия Навальная была приглашена на выступление Байдена 7 марта. Также на это мероприятия приглашение получила Елена Зеленская. Изначально сообщалось, что их двоих намерены были посадить рядом во время мероприятия в США. Однако обе отказались ехать. Навальный умер в колонии 16 февраля. Запад начал обвинять РФ в его смерти. Канада на этом фоне ввела санкции против шести россиян, а генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине. Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что Алексей Навальный умер в колонии своей смертью. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террорист Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на отказ вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии и первой леди Украины Елены Зеленской посетить Белый дом по приглашению президента страны Джо Байдена. Медведев назвал тех «телками». Также он в очередной раз намекнул на маразм и старческий возраст американского главы. Обо всем это он написал в своем telegram-канале. «Получилось грустненько: вдова [Юлия Навальная] и пока не вдова [Елена Зеленская] просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры. Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жены/вдовы, ни того, кто их мужья. Он даже не заметил, что отдых с телками сорвался», — написал Дмитрий Медведев в своем канале. Юлия Навальная была приглашена на выступление Байдена 7 марта. Также на это мероприятия приглашение получила Елена Зеленская. Изначально сообщалось, что их двоих намерены были посадить рядом во время мероприятия в США. Однако обе отказались ехать. Навальный умер в колонии 16 февраля. Запад начал обвинять РФ в его смерти. Канада на этом фоне ввела санкции против шести россиян, а генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине. Директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что Алексей Навальный умер в колонии своей смертью. Похороны Навального прошли 1 марта в Москве. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террорист