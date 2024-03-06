WP: жена Зеленского отказалась ехать в Белый дом из-за вдовы Навального*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская,  stock
Елена Зеленская должна была сидеть рядом с Юлией Навальной Фото:

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена приняла решение не посещать мероприятие Белого дома «О положении страны» из-за присутствия на нем вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в послании „О положении страны“ в четверг, отказавшись от одного из самых достойных мероприятий в Вашингтоне. Намерение состояло в том, чтобы посадить первую леди [США] Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что присутствие Навальной не понравилось украинцам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что вдова Навального приглашена на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Ее позвал лично американский лидер.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена приняла решение не посещать мероприятие Белого дома «О положении страны» из-за присутствия на нем вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в послании „О положении страны“ в четверг, отказавшись от одного из самых достойных мероприятий в Вашингтоне. Намерение состояло в том, чтобы посадить первую леди [США] Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что присутствие Навальной не понравилось украинцам. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что вдова Навального приглашена на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Ее позвал лично американский лидер. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...