WP: жена Зеленского отказалась ехать в Белый дом из-за вдовы Навального*

Елена Зеленская должна была сидеть рядом с Юлией Навальной Фото: Официальный сайт президента Украины

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена приняла решение не посещать мероприятие Белого дома «О положении страны» из-за присутствия на нем вдовы Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома принять участие в послании „О положении страны“ в четверг, отказавшись от одного из самых достойных мероприятий в Вашингтоне. Намерение состояло в том, чтобы посадить первую леди [США] Джилл Байден рядом с Зеленской и Юлией Навальной», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что присутствие Навальной не понравилось украинцам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что вдова Навального приглашена на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе 7 марта. Ее позвал лично американский лидер.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов