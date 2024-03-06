МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*

06 марта 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

МВД начало уголовное преследование Тома Рогана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Это следует из базы данных МВД. Причина, по которой журналист объявлен в розыск не известна. Тем не менее, в базе данных МВД сообщается, что Том Роган разыскивается по уголовной статье. *Том Роган внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Это следует из базы данных МВД. Причина, по которой журналист объявлен в розыск не известна. Тем не менее, в базе данных МВД сообщается, что Том Роган разыскивается по уголовной статье. *Том Роган внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.