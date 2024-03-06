МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*

МВД начало уголовное преследование Тома Рогана
Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Это следует из базы данных МВД.
Причина, по которой журналист объявлен в розыск не известна. Тем не менее, в базе данных МВД сообщается, что Том Роган разыскивается по уголовной статье.
*Том Роган внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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