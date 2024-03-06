МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
МВД начало уголовное преследование Тома Рогана Фото:

Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Это следует из базы данных МВД.

Причина, по которой журналист объявлен в розыск не известна. Тем не менее, в базе данных МВД сообщается, что Том Роган разыскивается по уголовной статье.

*Том Роган внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Это следует из базы данных МВД. Причина, по которой журналист объявлен в розыск не известна. Тем не менее, в базе данных МВД сообщается, что Том Роган разыскивается по уголовной статье. *Том Роган внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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