06 марта 2024

Зураб Церетели подарил пермскому музею свои работы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Олегом Табаковым в МХТ им.Чехова. Москва, церетели зураб
Зураб Церетели сделал дар музею «Палаты Строгановых» (архивное фото) Фото:

Известный скульптор и живописец Зураб Церетели передал в дар Усольскому музею «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, свою работу «Сошествие св. Духа на апостолов» и еще 12 других. Об этом рассказали в музее.

«Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил нам свою работу „Сошествие св. Духа на апостолов“, выполненную в технике перегородчатой эмали, двенадцать работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Теперь все это будет храниться в фондах музея и экспонироваться на наших выставках», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

С 1 марта в музее «Палаты Строгановых» открылась выставка работ Церетели. URA.RU рассказывало, как уникальные работы доставляли в музей на специальном автомобиле.

Михаил Шишин, председатель регионального отдела Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств вручает работу Зураба Церетели Станиславу Хоробрых, заместителю директора музея по научной работе
Михаил Шишин, председатель регионального отдела Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств вручает работу Зураба Церетели Станиславу Хоробрых, заместителю директора музея по научной работе

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Известный скульптор и живописец Зураб Церетели передал в дар Усольскому музею «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, свою работу «Сошествие св. Духа на апостолов» и еще 12 других. Об этом рассказали в музее. «Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил нам свою работу „Сошествие св. Духа на апостолов“, выполненную в технике перегородчатой эмали, двенадцать работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Теперь все это будет храниться в фондах музея и экспонироваться на наших выставках», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». С 1 марта в музее «Палаты Строгановых» открылась выставка работ Церетели. URA.RU рассказывало, как уникальные работы доставляли в музей на специальном автомобиле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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