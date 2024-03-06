Зураб Церетели подарил пермскому музею свои работы. Фото

07 марта 2024 в 10:29 Размер текста - 17 +

Зураб Церетели сделал дар музею «Палаты Строгановых» (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU Известный скульптор и живописец Зураб Церетели передал в дар Усольскому музею «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, свою работу «Сошествие св. Духа на апостолов» и еще 12 других. Об этом рассказали в музее. «Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил нам свою работу „Сошествие св. Духа на апостолов“, выполненную в технике перегородчатой эмали, двенадцать работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Теперь все это будет храниться в фондах музея и экспонироваться на наших выставках», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». С 1 марта в музее «Палаты Строгановых» открылась выставка работ Церетели. URA.RU рассказывало, как уникальные работы доставляли в музей на специальном автомобиле. Михаил Шишин, председатель регионального отдела Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии художеств вручает работу Зураба Церетели Станиславу Хоробрых, заместителю директора музея по научной работе Музей «Палаты Строгановых» в ВК https://vk.com/club70365050

Известный скульптор и живописец Зураб Церетели передал в дар Усольскому музею «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, свою работу «Сошествие св. Духа на апостолов» и еще 12 других. Об этом рассказали в музее. «Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил нам свою работу „Сошествие св. Духа на апостолов“, выполненную в технике перегородчатой эмали, двенадцать работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Теперь все это будет храниться в фондах музея и экспонироваться на наших выставках», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». С 1 марта в музее «Палаты Строгановых» открылась выставка работ Церетели. URA.RU рассказывало, как уникальные работы доставляли в музей на специальном автомобиле.