Мошенники вымогали у челябинского подростка деньги за интимное видео

08 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимное видео Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Увельском районе Челябинской области 15-летний парень стал жертвой мошенников, которые просили с него деньги за нераспространение интимного контента. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «15-летний парень попался на уловку вымогателей. Неизвестный требовал от него перевести десять тысяч рублей, в противном случае угрожал выложить в интернет видео сугубо личного характера», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Все началось с переписки в одном из мессенджеров. Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимную фотографию либо видео. Он согласился и отправил новой знакомой контент. Позднее ему написал злоумышленник, в руки которого попал видеоролик. Пострадавший рассказал обо всем брату, а тот — маме. Вместе они обратились в полицию и написали заявление в районный отдел МО МВД России «Южноуральский». Полицейские призывают воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети интернет. Никогда и никому не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры и соцсети, отмечают в областном главке.

В Увельском районе Челябинской области 15-летний парень стал жертвой мошенников, которые просили с него деньги за нераспространение интимного контента. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «15-летний парень попался на уловку вымогателей. Неизвестный требовал от него перевести десять тысяч рублей, в противном случае угрожал выложить в интернет видео сугубо личного характера», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Все началось с переписки в одном из мессенджеров. Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимную фотографию либо видео. Он согласился и отправил новой знакомой контент. Позднее ему написал злоумышленник, в руки которого попал видеоролик. Пострадавший рассказал обо всем брату, а тот — маме. Вместе они обратились в полицию и написали заявление в районный отдел МО МВД России «Южноуральский». Полицейские призывают воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети интернет. Никогда и никому не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры и соцсети, отмечают в областном главке.