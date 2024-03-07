Мошенники вымогали у челябинского подростка деньги за интимное видео

В Увельском районе Челябинской области 15-летний парень стал жертвой мошенников, которые просили с него деньги за нераспространение интимного контента. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«15-летний парень попался на уловку вымогателей. Неизвестный требовал от него перевести десять тысяч рублей, в противном случае угрожал выложить в интернет видео сугубо личного характера», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Все началось с переписки в одном из мессенджеров. Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимную фотографию либо видео. Он согласился и отправил новой знакомой контент. Позднее ему написал злоумышленник, в руки которого попал видеоролик.
Пострадавший рассказал обо всем брату, а тот — маме. Вместе они обратились в полицию и написали заявление в районный отдел МО МВД России «Южноуральский».
Полицейские призывают воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети интернет. Никогда и никому не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры и соцсети, отмечают в областном главке.
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