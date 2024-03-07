07 марта 2024

Мошенники вымогали у челябинского подростка деньги за интимное видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Телефон и деньги, сотовый, телефон, мошенник, мобильник, безопасность, купюра, пять тысяч, финансы, наличные, мошенничество
Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимное видео Фото:

В Увельском районе Челябинской области 15-летний парень стал жертвой мошенников, которые просили с него деньги за нераспространение интимного контента. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«15-летний парень попался на уловку вымогателей. Неизвестный требовал от него перевести десять тысяч рублей, в противном случае угрожал выложить в интернет видео сугубо личного характера», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Все началось с переписки в одном из мессенджеров. Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимную фотографию либо видео. Он согласился и отправил новой знакомой контент. Позднее ему написал злоумышленник, в руки которого попал видеоролик.

Пострадавший рассказал обо всем брату, а тот — маме. Вместе они обратились в полицию и написали заявление в районный отдел МО МВД России «Южноуральский».

Полицейские призывают воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети интернет. Никогда и никому не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры и соцсети, отмечают в областном главке.

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В Увельском районе Челябинской области 15-летний парень стал жертвой мошенников, которые просили с него деньги за нераспространение интимного контента. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «15-летний парень попался на уловку вымогателей. Неизвестный требовал от него перевести десять тысяч рублей, в противном случае угрожал выложить в интернет видео сугубо личного характера», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Все началось с переписки в одном из мессенджеров. Парень познакомился с девушкой, которая после долгой беседы попросила его снять интимную фотографию либо видео. Он согласился и отправил новой знакомой контент. Позднее ему написал злоумышленник, в руки которого попал видеоролик. Пострадавший рассказал обо всем брату, а тот — маме. Вместе они обратились в полицию и написали заявление в районный отдел МО МВД России «Южноуральский». Полицейские призывают воздержаться от размещения приватного контента со своим участием в сети интернет. Никогда и никому не пересылайте свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры и соцсети, отмечают в областном главке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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