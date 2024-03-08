Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий в северной части региона из-за погоды. Проблемные участки, появившиеся из-за снега, находятся около Североуральска и Ивделя, сообщили в региональном ГИБДД.
«Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона. Осадки в виде снега наблюдаются в районе Североуральска, Ивделя, что осложняет дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства.
На трассах дежурят наряды ДПС. Инспекторы призвали водителей двигаться медленнее, не совершать резких маневров и не выезжать на встречную полосу для обгона.
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