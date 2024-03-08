08 марта 2024

Инспекторы предупредили свердловчан об опасности на трассах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, пробка, зима, движение, трасса, дорога, автомобили
Водителей призвали быть осторожнее на трассах Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий в северной части региона из-за погоды. Проблемные участки, появившиеся из-за снега, находятся около Североуральска и Ивделя, сообщили в региональном ГИБДД.

«Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона. Осадки в виде снега наблюдаются в районе Североуральска, Ивделя, что осложняет дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства.

На трассах дежурят наряды ДПС. Инспекторы призвали водителей двигаться медленнее, не совершать резких маневров и не выезжать на встречную полосу для обгона.

На фотографии 99 километр трассы Серов — Североуральск — Ивдель
На фотографии 99 километр трассы Серов — Североуральск — Ивдель
Фото:

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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий в северной части региона из-за погоды. Проблемные участки, появившиеся из-за снега, находятся около Североуральска и Ивделя, сообщили в региональном ГИБДД. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона. Осадки в виде снега наблюдаются в районе Североуральска, Ивделя, что осложняет дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. На трассах дежурят наряды ДПС. Инспекторы призвали водителей двигаться медленнее, не совершать резких маневров и не выезжать на встречную полосу для обгона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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