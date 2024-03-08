Инспекторы предупредили свердловчан об опасности на трассах. Фото

09 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Водителей призвали быть осторожнее на трассах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий в северной части региона из-за погоды. Проблемные участки, появившиеся из-за снега, находятся около Североуральска и Ивделя, сообщили в региональном ГИБДД. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона. Осадки в виде снега наблюдаются в районе Североуральска, Ивделя, что осложняет дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. На трассах дежурят наряды ДПС. Инспекторы призвали водителей двигаться медленнее, не совершать резких маневров и не выезжать на встречную полосу для обгона. На фотографии 99 километр трассы Серов — Североуральск — Ивдель Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/5964)

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области предупредили водителей об ухудшении дорожных условий в северной части региона из-за погоды. Проблемные участки, появившиеся из-за снега, находятся около Североуральска и Ивделя, сообщили в региональном ГИБДД. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона. Осадки в виде снега наблюдаются в районе Североуральска, Ивделя, что осложняет дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. На трассах дежурят наряды ДПС. Инспекторы призвали водителей двигаться медленнее, не совершать резких маневров и не выезжать на встречную полосу для обгона.