Общество Звуки стрельбы из свадебного кортежа в ХМАО оказались хлопками петард 09 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 + У «стрелявшего» свадебного кортежа в Нижневартовске не было оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) вечером 8 марта из-за жалоб людей на стрельбу полиция остановила свадебный кортеж. «Звуки выстрелов» оказались хлопками петард, сообщили в УМВД России по Нижневартовску. «Поступило сообщение о выстрелах, произведенных из машины, в составе свадебного кортежа. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. В результате проведенной проверки, огнестрельного оружия обнаружено не было. Выяснилось, что звуки выстрелов оказались хлопками петард», — рассказали в ведомстве Gorod3466.ru. В Нижневартовске 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. В Нижневартовске (ХМАО) вечером 8 марта из-за жалоб людей на стрельбу полиция остановила свадебный кортеж. «Звуки выстрелов» оказались хлопками петард, сообщили в УМВД России по Нижневартовску. «Поступило сообщение о выстрелах, произведенных из машины, в составе свадебного кортежа. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. В результате проведенной проверки, огнестрельного оружия обнаружено не было. Выяснилось, что звуки выстрелов оказались хлопками петард», — рассказали в ведомстве Gorod3466.ru. В Нижневартовске 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям