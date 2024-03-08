Звуки стрельбы из свадебного кортежа в ХМАО оказались хлопками петард

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 8 марта из-за жалоб людей на стрельбу полиция остановила свадебный кортеж. «Звуки выстрелов» оказались хлопками петард, сообщили в УМВД России по Нижневартовску.
«Поступило сообщение о выстрелах, произведенных из машины, в составе свадебного кортежа. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. В результате проведенной проверки, огнестрельного оружия обнаружено не было. Выяснилось, что звуки выстрелов оказались хлопками петард», — рассказали в ведомстве Gorod3466.ru.
В Нижневартовске 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.
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