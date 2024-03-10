В Свердловскую область придут 20-градусные морозы

Холода продержатся в регионе два-три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через Свердловскую область 11 марта пройдет холодная воздушная масса, которая опустит температуру в регионе до -20 градусов. Холода продержатся до 13 марта, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В понедельник—вторник через территорию Свердловской области пройдет наиболее холодная воздушная масса с температурой… порядка -20 градусов. Похолодание затронет и приземные слои воздуха: до 13 марта ночные температуры по области будут достигать отметок -20…-25 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также в регионе продолжит идти снег. Похолодание закончится в среду-четверг, после чего придет тепло.

В Екатеринбурге 11 марта ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем температура воздуха поднимется до -5 или -7 градусов.