10 марта 2024

В Свердловскую область придут 20-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Холода продержатся в регионе два-три дня Фото:

Через Свердловскую область 11 марта пройдет холодная воздушная масса, которая опустит температуру в регионе до -20 градусов. Холода продержатся до 13 марта, рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В понедельник—вторник через территорию Свердловской области пройдет наиболее холодная воздушная масса с температурой… порядка -20 градусов. Похолодание затронет и приземные слои воздуха: до 13 марта ночные температуры по области будут достигать отметок -20…-25 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также в регионе продолжит идти снег. Похолодание закончится в среду-четверг, после чего придет тепло.

В Екатеринбурге 11 марта ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем температура воздуха поднимется до -5 или -7 градусов.

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Через Свердловскую область 11 марта пройдет холодная воздушная масса, которая опустит температуру в регионе до -20 градусов. Холода продержатся до 13 марта, рассказал синоптик Алексей Пулин. «В понедельник—вторник через территорию Свердловской области пройдет наиболее холодная воздушная масса с температурой… порядка -20 градусов. Похолодание затронет и приземные слои воздуха: до 13 марта ночные температуры по области будут достигать отметок -20…-25 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Также в регионе продолжит идти снег. Похолодание закончится в среду-четверг, после чего придет тепло. В Екатеринбурге 11 марта ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем температура воздуха поднимется до -5 или -7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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