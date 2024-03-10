Четыре района Перми останутся без воды на несколько часов

11 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Отключение водоснабжения связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми часть домов в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах останутся без водоснабжения из-за авариайно-восстановительных работ на сетях. Информация о плановых отключениях размещена на сайте компании «Новогор-Прикамье». Так, 19 марта, с 9 до 18 часов под отключение водоснабжения попадут дома № 111, 113, 113/2, 113А по шоссе Космонавтов, а также дом по адресу Стахановская, 58. 22 марта на период с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома по Братской, 135 и Узбекской, 76, 90. 23 марта планируется отключение водоснабжения в домах по улице Плеханова, 61Б и 66 (с 9:00 до 13:00) и в ряде домов по улицам Гарцовской, Колыбалова, Лядовской (с 11:00 23 марта до 11:00 24 марта). Также в этот день воды не будет в домах по следующим адресам: Инженерная, 3а, 5, 6, 6а, 12, 14, 18;

КИМ, 49, 61;

Металлистов, 15, 18, 19;

Николая Быстрых, 3, 5, 7;

Балхашская, 172, 192, 201, 203, 207;

Старцева, 191;

Суздальская, 1, 3. 24 марта с 9:00 до 13:00 временно отключение воды запланировано по адресам: Ленина, 73, 75, 77;

Петропавловская, 70, 72, 74;

Толмачева, 32.

В Перми часть домов в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах останутся без водоснабжения из-за авариайно-восстановительных работ на сетях. Информация о плановых отключениях размещена на сайте компании «Новогор-Прикамье». Так, 19 марта, с 9 до 18 часов под отключение водоснабжения попадут дома № 111, 113, 113/2, 113А по шоссе Космонавтов, а также дом по адресу Стахановская, 58. 22 марта на период с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома по Братской, 135 и Узбекской, 76, 90. 23 марта планируется отключение водоснабжения в домах по улице Плеханова, 61Б и 66 (с 9:00 до 13:00) и в ряде домов по улицам Гарцовской, Колыбалова, Лядовской (с 11:00 23 марта до 11:00 24 марта). Также в этот день воды не будет в домах по следующим адресам: 24 марта с 9:00 до 13:00 временно отключение воды запланировано по адресам: