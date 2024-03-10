10 марта 2024

Четыре района Перми останутся без воды на несколько часов

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Отключение ХВС. Курган , быт, отключение воды, водоснабжение, раковина, посуда, кухня, водопроводный кран, хвс
Отключение водоснабжения связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях Фото:

В Перми часть домов в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах останутся без водоснабжения из-за авариайно-восстановительных работ на сетях. Информация о плановых отключениях размещена на сайте компании «Новогор-Прикамье».

Так, 19 марта, с 9 до 18 часов под отключение водоснабжения попадут дома № 111, 113, 113/2, 113А по шоссе Космонавтов, а также дом по адресу Стахановская, 58. 22 марта на период с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома по Братской, 135 и Узбекской, 76, 90. 23 марта планируется отключение водоснабжения в домах по улице Плеханова, 61Б и 66 (с 9:00 до 13:00) и в ряде домов по улицам Гарцовской, Колыбалова, Лядовской (с 11:00 23 марта до 11:00 24 марта).

Также в этот день воды не будет в домах по следующим адресам:

  • Инженерная, 3а, 5, 6, 6а, 12, 14, 18;
  • КИМ, 49, 61;
  • Металлистов, 15, 18, 19;
  • Николая Быстрых, 3, 5, 7;
  • Балхашская, 172, 192, 201, 203, 207;
  • Старцева, 191;
  • Суздальская, 1, 3.

24 марта с 9:00 до 13:00 временно отключение воды запланировано по адресам:

  • Ленина, 73, 75, 77;
  • Петропавловская, 70, 72, 74;
  • Толмачева, 32.

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В Перми часть домов в Дзержинском, Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах останутся без водоснабжения из-за авариайно-восстановительных работ на сетях. Информация о плановых отключениях размещена на сайте компании «Новогор-Прикамье». Так, 19 марта, с 9 до 18 часов под отключение водоснабжения попадут дома № 111, 113, 113/2, 113А по шоссе Космонавтов, а также дом по адресу Стахановская, 58. 22 марта на период с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома по Братской, 135 и Узбекской, 76, 90. 23 марта планируется отключение водоснабжения в домах по улице Плеханова, 61Б и 66 (с 9:00 до 13:00) и в ряде домов по улицам Гарцовской, Колыбалова, Лядовской (с 11:00 23 марта до 11:00 24 марта). Также в этот день воды не будет в домах по следующим адресам: 24 марта с 9:00 до 13:00 временно отключение воды запланировано по адресам:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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