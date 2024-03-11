США выделят на модернизацию ядерного оружия 19,8 млрд долларов

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
США планируют модернизировать ядерное оружие Фото:

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 19,8 миллиарда долларов на модернизацию ядерного арсенала страны на 2025 финансовый год. Это предложение содержится в новом проекте федерального бюджета.

«В бюджете предусмотрено 19,8 миллиарда долларов на деятельность в области вооружений… для реализации Стратегии национальной обороны и пересмотра ядерной политики на 2022 год, что позволит модернизировать силы ядерного сдерживания и обеспечить безопасность американского народа», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Белого дома.

Запрашиваемая сумма на модернизацию ядерного оружия на 4,5 миллиарда долларов превышает финансирование, выделенное на эти цели в 2021 году. В документе также уточняется, что министерство обороны и министерство энергетики США продолжают работу по модернизации ядерной триады, систем управления, контроля и связи, а также инфраструктуры ядерного вооружения.

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Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 19,8 миллиарда долларов на модернизацию ядерного арсенала страны на 2025 финансовый год. Это предложение содержится в новом проекте федерального бюджета. «В бюджете предусмотрено 19,8 миллиарда долларов на деятельность в области вооружений… для реализации Стратегии национальной обороны и пересмотра ядерной политики на 2022 год, что позволит модернизировать силы ядерного сдерживания и обеспечить безопасность американского народа», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Белого дома. Запрашиваемая сумма на модернизацию ядерного оружия на 4,5 миллиарда долларов превышает финансирование, выделенное на эти цели в 2021 году. В документе также уточняется, что министерство обороны и министерство энергетики США продолжают работу по модернизации ядерной триады, систем управления, контроля и связи, а также инфраструктуры ядерного вооружения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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