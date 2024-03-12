На закуп семян зерновых и картофеля челябинским аграриям выделили 350 миллионов

Челябинские аграрии получат сотни миллионов на покупку семян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На закупку семян зерновых и картофеля для аграриев губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил 350 млн рублей. Как URA.RU заявил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин, приобрести можно будет зерновые, картофель и зернобобовые культуры.

«Для агропредприятий начинается самая ответственная пора подготовки к посевной кампании. Чтобы успешно ее провести, еще в 2023 году губернатор Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку семян. В общей сложности аграриям выплатим 350 млн рублей», — рассказал URA.RU Кобылин.

В связи с неблагоприятными погодными условиями прошлого года аграриям не удалось заготовить необходимое количество семян. Зерновые проросли и забродили на полях. Выделенные средства позволят решить проблему нехватки семян и поддержать сельхозпроизводителей, отметили в пресс-центре минсельхоза. Ставка субсидии на зерновые и зернобобовые культуры составила 550 рублей на гектар посевной площади, на твердую пшеницу — одну тысячу рублей на гектар, на картофель — шесть тысяч рублей на гектар. Субсидии будут распределены среди получателей до конца марта текущего года, а использовать их необходимо будет до 30 июня 2024 года. В министерство направлено 437 заявок.

В текущем году из федерального и областного бюджетов на поддержку агропромышленного комплекса будет направлено 2,626 млрд рублей. Доля областного бюджета выросла и составит 1,745 млрд рублей. В результате в регионе рассчитывают вырастить не менее 1,844 млн тонн зерна в весе после доработки, 201,2 тыс тонн масличных культур, 116,5 тыс тонн картофеля, 36,1 тыс тонн полевых овощей