К маме Миши Бахтина со СМА, устроившей пикет в Екатеринбурге, нагрянула полиция. Видео

13 марта 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Яна вышла на одиночный пикет к резиденции Евгения Куйвашева Фото: Юлия Липинская новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат В Екатеринбурге к Яне Бахтиной, матери тяжелобольного Миши, устроившей пикет у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, подошли сотрудники полиции. У Бахтиной проверили документы, но задерживать его не стали. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «К Яне очень быстро подошел один из сотрудников полиции. Он проверил документы, а также разъяснил правила проведения пикетов. Яна сказала, что желает добиться необходимого лечения для сына», — отметила Липинская. История семьи Бахтиных из Екатеринбурга уже длится три года. Их сын Миша родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Ребенку всей страной собирали деньги на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма», который поставили в 2020 году. Позже семья решила получить похожий препарат за счет государства, чтобы продолжить терапию. Однако региональный минздрав отказал в выдаче препарата «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге к Яне Бахтиной, матери тяжелобольного Миши, устроившей пикет у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, подошли сотрудники полиции. У Бахтиной проверили документы, но задерживать его не стали. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «К Яне очень быстро подошел один из сотрудников полиции. Он проверил документы, а также разъяснил правила проведения пикетов. Яна сказала, что желает добиться необходимого лечения для сына», — отметила Липинская. История семьи Бахтиных из Екатеринбурга уже длится три года. Их сын Миша родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Ребенку всей страной собирали деньги на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма», который поставили в 2020 году. Позже семья решила получить похожий препарат за счет государства, чтобы продолжить терапию. Однако региональный минздрав отказал в выдаче препарата «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.