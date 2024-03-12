12 марта 2024

К маме Миши Бахтина со СМА, устроившей пикет в Екатеринбурге, нагрянула полиция. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Яна вышла на одиночный пикет к резиденции Евгения Куйвашева
Яна вышла на одиночный пикет к резиденции Евгения Куйвашева Фото:
новость из сюжета
Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат

В Екатеринбурге к Яне Бахтиной, матери тяжелобольного Миши, устроившей пикет у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, подошли сотрудники полиции. У Бахтиной проверили документы, но задерживать его не стали. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи.

«К Яне очень быстро подошел один из сотрудников полиции. Он проверил документы, а также разъяснил правила проведения пикетов. Яна сказала, что желает добиться необходимого лечения для сына», — отметила Липинская.

История семьи Бахтиных из Екатеринбурга уже длится три года. Их сын Миша родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Ребенку всей страной собирали деньги на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма», который поставили в 2020 году. Позже семья решила получить похожий препарат за счет государства, чтобы продолжить терапию. Однако региональный минздрав отказал в выдаче препарата «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге к Яне Бахтиной, матери тяжелобольного Миши, устроившей пикет у резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева, подошли сотрудники полиции. У Бахтиной проверили документы, но задерживать его не стали. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «К Яне очень быстро подошел один из сотрудников полиции. Он проверил документы, а также разъяснил правила проведения пикетов. Яна сказала, что желает добиться необходимого лечения для сына», — отметила Липинская. История семьи Бахтиных из Екатеринбурга уже длится три года. Их сын Миша родился с тяжелым диагнозом — спинальная мышечная атрофия (СМА). Ребенку всей страной собирали деньги на самый дорогой препарат в мире — «Золгенсма», который поставили в 2020 году. Позже семья решила получить похожий препарат за счет государства, чтобы продолжить терапию. Однако региональный минздрав отказал в выдаче препарата «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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