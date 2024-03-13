13 марта 2024

Свердловская пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч из-за плохого покрытия пола

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, покупатели, очередь , аптека
Пенсионерка упала, зацепившись ногой за плохо закрепленный коврик Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) в октябре 2021 года 70-летняя женщина упала перед входом в муниципальную аптеку, сломав себе руки. После чего она обратилась в суд, который обязал аптеку выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Жительница Верхней Пышмы упала перед входом в муниципальную аптеку №57, зацепившись ногой за плохо закрепленный коврик. Пенсионерка упала на руки и ударилась головой. Сотрудники аптеки оказали женщине первую помощь и вызвали „Скорую помощь“. Медики диагностировали у нее переломы рук», — сказано в сообщении.

С самого начала пенсионерка пошла в Верхнепышминский горсуд, где просила взыскать с аптеки моральный вред, затраты на помощь в уходе — 42 тысячи рублей и судебные расходы. Суд частично удовлетворил ее требования, что не устроило ни одну из сторон. В Свердловском облсуде решение было обжаловано, но и там суд встал на сторону пострадавшей, увеличив размер компенсации морального вреда до 200 тысяч рублей.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) в октябре 2021 года 70-летняя женщина упала перед входом в муниципальную аптеку, сломав себе руки. После чего она обратилась в суд, который обязал аптеку выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда. «Жительница Верхней Пышмы упала перед входом в муниципальную аптеку №57, зацепившись ногой за плохо закрепленный коврик. Пенсионерка упала на руки и ударилась головой. Сотрудники аптеки оказали женщине первую помощь и вызвали „Скорую помощь“. Медики диагностировали у нее переломы рук», — сказано в сообщении. С самого начала пенсионерка пошла в Верхнепышминский горсуд, где просила взыскать с аптеки моральный вред, затраты на помощь в уходе — 42 тысячи рублей и судебные расходы. Суд частично удовлетворил ее требования, что не устроило ни одну из сторон. В Свердловском облсуде решение было обжаловано, но и там суд встал на сторону пострадавшей, увеличив размер компенсации морального вреда до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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