В Свердловской области почти в два раза увеличилось количество строящегося жилья

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Почти пять миллионов квадратных метров строится сейчас в регионе
Почти пять миллионов квадратных метров строится сейчас в регионе Фото:

В Свердловской области с начала 2024 года ввели в эксплуатацию в 1,6 раза больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики.

"Свыше 788 тысяч квадратных метров жилья введено в Свердловской области за два месяца 2024 года – это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов Российской Федерации Средний Урал вошел в десятку регионов с наибольшими объёмами жилищного строительства и занял седьмое место", — говорится в сообщении. 

В настоящий момент в регионе строятся 4,6 миллиона квадратных метров жилья. "В целом наш субъект обладает градостроительным потенциалом свыше 16 миллионов "квадратов", — отметил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Ранее URA.RU сообщало, что на окраинах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Сильнее всего предложение первичного жилья выросло в микрорайоне Компрессорный (+92,72%). 

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В Свердловской области с начала 2024 года ввели в эксплуатацию в 1,6 раза больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики. "Свыше 788 тысяч квадратных метров жилья введено в Свердловской области за два месяца 2024 года – это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов Российской Федерации Средний Урал вошел в десятку регионов с наибольшими объёмами жилищного строительства и занял седьмое место", — говорится в сообщении.  В настоящий момент в регионе строятся 4,6 миллиона квадратных метров жилья. "В целом наш субъект обладает градостроительным потенциалом свыше 16 миллионов "квадратов", — отметил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. Ранее URA.RU сообщало, что на окраинах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Сильнее всего предложение первичного жилья выросло в микрорайоне Компрессорный (+92,72%). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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