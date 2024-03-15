В Свердловской области почти в два раза увеличилось количество строящегося жилья

В Свердловской области с начала 2024 года ввели в эксплуатацию в 1,6 раза больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики.
"Свыше 788 тысяч квадратных метров жилья введено в Свердловской области за два месяца 2024 года – это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди субъектов Российской Федерации Средний Урал вошел в десятку регионов с наибольшими объёмами жилищного строительства и занял седьмое место", — говорится в сообщении.
В настоящий момент в регионе строятся 4,6 миллиона квадратных метров жилья. "В целом наш субъект обладает градостроительным потенциалом свыше 16 миллионов "квадратов", — отметил и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
Ранее URA.RU сообщало, что на окраинах Екатеринбурга резко выросло количество новых квартир. Сильнее всего предложение первичного жилья выросло в микрорайоне Компрессорный (+92,72%).
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