На окраине Екатеринбурга количество новых квартир выросло в два раза

Количество новых квартир в Компрессорном районе Екатеринбурга выросло на 92%
© Служба новостей «URA.RU»
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Предложение новых квартир больше всего уменьшилось в микрорайоне Заречный (архивное фото)
Предложение новых квартир больше всего уменьшилось в микрорайоне Заречный (архивное фото) Фото:

Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в феврале 2024 года сильнее всего выросло в микрорайонах Компрессорный, Солнечный и Шарташский рынок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив».

"В феврале самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Компрессорный (+92,72%). Следом идет район Солнечный с показателем (+46,24%) и Шарташский рынок (+19,62%) приростом за месяц», — говорится в сообщении. Сильнее всего объем первичного жилья в феврале сократился в микрорайонах Заречный (-27,48%) и Завокзальный (-13,52%) по сравнению с прошлым месяцем.

Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге сильнее всего выросла в районе Центр (+4,27%) и достигла 248 303 рубля. Сильнее всего цена квадратного метра в новостройках упала на Компрессорном районе (-1,63%) и теперь составляет 103 428 рублей.

Ранее агентство сообщало топ районов, где за январь увеличилось количество новых квартир. Тогда самый высокий показатель был отмечен в микрорайоне Заречный (+40,09%).

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Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в феврале 2024 года сильнее всего выросло в микрорайонах Компрессорный, Солнечный и Шарташский рынок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». "В феврале самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Компрессорный (+92,72%). Следом идет район Солнечный с показателем (+46,24%) и Шарташский рынок (+19,62%) приростом за месяц», — говорится в сообщении. Сильнее всего объем первичного жилья в феврале сократился в микрорайонах Заречный (-27,48%) и Завокзальный (-13,52%) по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге сильнее всего выросла в районе Центр (+4,27%) и достигла 248 303 рубля. Сильнее всего цена квадратного метра в новостройках упала на Компрессорном районе (-1,63%) и теперь составляет 103 428 рублей. Ранее агентство сообщало топ районов, где за январь увеличилось количество новых квартир. Тогда самый высокий показатель был отмечен в микрорайоне Заречный (+40,09%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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