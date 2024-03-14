На окраине Екатеринбурга количество новых квартир выросло в два раза

Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в феврале 2024 года сильнее всего выросло в микрорайонах Компрессорный, Солнечный и Шарташский рынок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив».
"В феврале самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Компрессорный (+92,72%). Следом идет район Солнечный с показателем (+46,24%) и Шарташский рынок (+19,62%) приростом за месяц», — говорится в сообщении. Сильнее всего объем первичного жилья в феврале сократился в микрорайонах Заречный (-27,48%) и Завокзальный (-13,52%) по сравнению с прошлым месяцем.
Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге сильнее всего выросла в районе Центр (+4,27%) и достигла 248 303 рубля. Сильнее всего цена квадратного метра в новостройках упала на Компрессорном районе (-1,63%) и теперь составляет 103 428 рублей.
Ранее агентство сообщало топ районов, где за январь увеличилось количество новых квартир. Тогда самый высокий показатель был отмечен в микрорайоне Заречный (+40,09%).
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