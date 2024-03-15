В Челябинской области к 15:00 проголосовали без малого 49% избирателей. Об этом сообщили 16 марта в облизбиркоме.
«На 15:00 явка составила 48,94%, включая голосовавших дистанционно. Свой голос на выборах президента отдал 1 256 298 человек», — пояснили в избирательной комиссии.
Согласно уточненным подсчетам, в первый день выборов проголосовали 35% южноуральских избирателей. В том числе свой выбор сделали 75% от подавших заявления на участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).
Выборы президента России, который будет занимать свой пост следующие шесть лет, проходят с 15 по 17 марта. На это место претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец Владимир Путин. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. URA.RU следит за голосование в онлайн-режиме.
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