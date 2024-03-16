На месте работают пожарные (фото из архива)
В Челябинске 17 марта поздно вечером загорелся расселенный дом в поселке Шагол по улице Молодова, 18. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Возгорание в расселенном доме на улице Молодова, 18. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона на месте. Площадь возгорания пока не известна.
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