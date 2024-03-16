16 марта 2024

В Челябинске горит расселенный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, локализация пожара, пожарный
На месте работают пожарные (фото из архива) Фото:

В Челябинске 17 марта поздно вечером загорелся расселенный дом в поселке Шагол по улице Молодова, 18. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Возгорание в расселенном доме на улице Молодова, 18. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона на месте. Площадь возгорания пока не известна.

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В Челябинске 17 марта поздно вечером загорелся расселенный дом в поселке Шагол по улице Молодова, 18. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Возгорание в расселенном доме на улице Молодова, 18. Пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона на месте. Площадь возгорания пока не известна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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