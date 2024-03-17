Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 30 человек

В Екатеринбурге из дома на улице Автомагистральная, 5, где вечером 17 марта загорелась квартира с людьми, самостоятельно эвакуировались 20 человек, 10 из которых — дети. Еще 10 человек спасли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.
«В 19:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная… До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 10 детей… С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 10 человек, в том числе трое детей», — говорится на сайте ведомства.
По информации очевидцев, слова которых приводит Е1.RU, в пожаре пострадала женщина. Хозяйку горящей квартиры госпитализировали.
Во время пожара на площади пять квадратных метров горело домашнее имущество. Квартира, в которой появилось возгорание, находится на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Причины происшествия неизвестны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.