17 марта 2024

Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 30 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Пожарные спасли из горящего дома 10 человек, в том числе троих детей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге из дома на улице Автомагистральная, 5, где вечером 17 марта загорелась квартира с людьми, самостоятельно эвакуировались 20 человек, 10 из которых — дети. Еще 10 человек спасли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

«В 19:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная… До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 10 детей… С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 10 человек, в том числе трое детей», — говорится на сайте ведомства.

По информации очевидцев, слова которых приводит Е1.RU, в пожаре пострадала женщина. Хозяйку горящей квартиры госпитализировали.

Во время пожара на площади пять квадратных метров горело домашнее имущество. Квартира, в которой появилось возгорание, находится на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Причины происшествия неизвестны.

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В Екатеринбурге из дома на улице Автомагистральная, 5, где вечером 17 марта загорелась квартира с людьми, самостоятельно эвакуировались 20 человек, 10 из которых — дети. Еще 10 человек спасли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В 19:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная… До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 10 детей… С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 10 человек, в том числе трое детей», — говорится на сайте ведомства. По информации очевидцев, слова которых приводит Е1.RU, в пожаре пострадала женщина. Хозяйку горящей квартиры госпитализировали. Во время пожара на площади пять квадратных метров горело домашнее имущество. Квартира, в которой появилось возгорание, находится на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Причины происшествия неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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