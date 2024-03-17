Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировались 30 человек

17 марта 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Пожарные спасли из горящего дома 10 человек, в том числе троих детей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге из дома на улице Автомагистральная, 5, где вечером 17 марта загорелась квартира с людьми, самостоятельно эвакуировались 20 человек, 10 из которых — дети. Еще 10 человек спасли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В 19:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная… До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 10 детей… С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 10 человек, в том числе трое детей», — говорится на сайте ведомства. По информации очевидцев, слова которых приводит Е1.RU, в пожаре пострадала женщина. Хозяйку горящей квартиры госпитализировали. Во время пожара на площади пять квадратных метров горело домашнее имущество. Квартира, в которой появилось возгорание, находится на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Причины происшествия неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге из дома на улице Автомагистральная, 5, где вечером 17 марта загорелась квартира с людьми, самостоятельно эвакуировались 20 человек, 10 из которых — дети. Еще 10 человек спасли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. «В 19:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная… До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек, из них 10 детей… С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасены 10 человек, в том числе трое детей», — говорится на сайте ведомства. По информации очевидцев, слова которых приводит Е1.RU, в пожаре пострадала женщина. Хозяйку горящей квартиры госпитализировали. Во время пожара на площади пять квадратных метров горело домашнее имущество. Квартира, в которой появилось возгорание, находится на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Причины происшествия неизвестны.