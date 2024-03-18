РФ хочет отказаться от Конвенции ООН по морскому праву в Арктике

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, арктика, ледокол москва
НАТО подталкивает подталкивает РФ к пересмотру стратегии безопасности северных берегов Фото:

Россия уже изучает вопрос отказа от Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Разведывательная активность стран НАТО у северных российских берегов подталкивает Москву к пересмотру своей стратегии обеспечения безопасности в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил», — слова Пескова передают «Известия». РФ рассматривает вопрос денонсации Конвенции ООН по морскому праву.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что для США этот регион привлекателен тем, что он имеет самый короткий путь из Америки в Евразию, в том числе для ракет. Он отметил, что милитаризация этого региона несет угрозу для стратегической стабильности всего мира, задевает важный нерв в международных отношениях.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении денег на создание крупных научных судов. Это поможет получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем. Президент России Владимир Путин назвал освоение арктического региона приоритетом для РФ. Он добавил, что Арктика является регионом с колоссальными экономическими возможностями. С ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.

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Россия уже изучает вопрос отказа от Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Разведывательная активность стран НАТО у северных российских берегов подталкивает Москву к пересмотру своей стратегии обеспечения безопасности в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил», — слова Пескова передают «Известия». РФ рассматривает вопрос денонсации Конвенции ООН по морскому праву. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что для США этот регион привлекателен тем, что он имеет самый короткий путь из Америки в Евразию, в том числе для ракет. Он отметил, что милитаризация этого региона несет угрозу для стратегической стабильности всего мира, задевает важный нерв в международных отношениях. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении денег на создание крупных научных судов. Это поможет получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем. Президент России Владимир Путин назвал освоение арктического региона приоритетом для РФ. Он добавил, что Арктика является регионом с колоссальными экономическими возможностями. С ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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