РФ хочет отказаться от Конвенции ООН по морскому праву в Арктике

18 марта 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

НАТО подталкивает подталкивает РФ к пересмотру стратегии безопасности северных берегов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Россия уже изучает вопрос отказа от Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Разведывательная активность стран НАТО у северных российских берегов подталкивает Москву к пересмотру своей стратегии обеспечения безопасности в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил», — слова Пескова передают «Известия». РФ рассматривает вопрос денонсации Конвенции ООН по морскому праву. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что для США этот регион привлекателен тем, что он имеет самый короткий путь из Америки в Евразию, в том числе для ракет. Он отметил, что милитаризация этого региона несет угрозу для стратегической стабильности всего мира, задевает важный нерв в международных отношениях. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении денег на создание крупных научных судов. Это поможет получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем. Президент России Владимир Путин назвал освоение арктического региона приоритетом для РФ. Он добавил, что Арктика является регионом с колоссальными экономическими возможностями. С ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия уже изучает вопрос отказа от Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики. Разведывательная активность стран НАТО у северных российских берегов подталкивает Москву к пересмотру своей стратегии обеспечения безопасности в этом регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции. Россия, будучи крупнейшей арктической страной на земном шаре, рассматривает этот регион как стратегически важный в первую очередь с точки зрения его экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил», — слова Пескова передают «Известия». РФ рассматривает вопрос денонсации Конвенции ООН по морскому праву. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что для США этот регион привлекателен тем, что он имеет самый короткий путь из Америки в Евразию, в том числе для ракет. Он отметил, что милитаризация этого региона несет угрозу для стратегической стабильности всего мира, задевает важный нерв в международных отношениях. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении денег на создание крупных научных судов. Это поможет получить ощутимую экономическую выгоду от освоения мирового океана уже в ближайшем будущем. Президент России Владимир Путин назвал освоение арктического региона приоритетом для РФ. Он добавил, что Арктика является регионом с колоссальными экономическими возможностями. С ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.